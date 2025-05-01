Главным козырем YOGA Pro 16 Aura AI Yuanqi Edition станет двухслойный OLED-экран

8 мая Lenovo анонсирует свой новый ноутбук YOGA Pro 16 Aura AI Yuanqi Edition. Главными козырями устройства стали видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 и первый в отрасли двухслойный OLED-экран, установивший новые стандарты яркости и детализации.

16-дюймовая панель PureSight Pro с разрешением 3,2K (3200 × 2000) сочетает технологию двухслойного OLED, что обеспечивает пиковую яркость 1600 нит. Это решение не только повышает контрастность HDR-контента, но и сохраняет цветовую точность даже при максимальной нагрузке. Экран с частотой 120 Гц поддерживает 100% охват sRGB, DCI-P3 и Adobe RGB, а сертификация Dolby Vision и VESA DisplayHDR True Black 1000 гарантирует кинематографическое качество изображения.

В основе YOGA Pro 16 — процессор Intel Core Ultra 9-285H и до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (7467 МГц), что ускоряет рендеринг и работу с тяжелыми приложениями. Накопитель PCIe Gen 4 на 1 ТБ и видеокарта RTX 5070 с поддержкой трассировки лучей делают устройство идеальным для 3D-моделирования, монтажа 8K-видео и работы с нейросетями. Автономность обеспечивает батарея емкостью 84 Вт·ч, а Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 предлагают сверхбыстрое соединение.