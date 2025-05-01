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Zerox852
WIKO представила ноутбук Hi MateBook D16 2025 с процессором Core 5-210H и 16 Гб ОЗУ
WIKO Hi MateBook D16 2025 оснащается 16-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой 60 Гц.

Китайский производитель WIKO представил обновленный ноутбук Hi MateBook D16 для 2025 года. Модель сохранила узнаваемый дизайн и базовые характеристики предшественника, но получила новый процессор Intel Core 5-210H. Приобрести новинку можно по цене в 4499 юаней (620 долларов).

Hi MateBook D16 2025 сохранил алюминиевый корпус весом 1,72 кг и толщиной 1,8 см. В палитре — консервативный Space Gray и более яркий Moonlight Silver. Клавиатура включает цифровой блок, что редкость для тонких ноутбуков. Инженеры добавили «антенну из метаматериала», которая, по заявлению WIKО, улучшает стабильность Wi-Fi-соединения в зонах слабого сигнала.

16-дюймовая IPS-панель с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой 60 Гц подходит для работы с текстами, таблицами и веб-серфинга. Яркость 300 нит и покрытие 100% sRGB — стандарт для сегмента, но контрастность 1200:1 выделяет экран на фоне бюджетных аналогов. Для видеозвонков предусмотрена 1-мегапиксельная камера без ИИ-улучшений.

Главное изменение — переход с i5-13500H на 12-поточный Core 5-210H. Чип сохранил 8 ядер, но, судя по индексу, получил оптимизацию энергопотребления. В паре с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ он справится с многозадачностью, но не рассчитан на рендеринг или запуск требовательных видеоигр. Аккумулятор на 70 Вт·ч обеспечивает до 8–10 часов работы, а поддержка 65-ваттной зарядки позволяет восстановить 50% за 30 минут.

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#core 5-210h #hi matebook d16 2025 #wiko
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Каспер
20:28
Мне зачем спорить. выше писал. или ослеп мне не 6600 не 3050 и даже 7900хтх не нужно.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
20:27
ты себя спроси .почему ты ту сидишь чушпанилко )))закредитованный глиномес еще чет вякает
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Каспер
20:26
Так хули тут сидишь и споришь у-е-б-а-н.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
20:24
Дурачек кредитный,мне она вообще не впилась,зато у меня есть не ипотечная квартира,нормальная машина .а ты сиди в кредитах но с мылососм ,реально поколение придурокв зумеров выросло.народилось кретино...
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Алексей Ланин
20:23
Данта опять бредит....
Про Xbox One с Kinect — от концепции Дона Маттрика до реалий Фила Спенсера
Каспер
20:23
И что что внуки ума у тебя ноль в жизни нечего не добился если карта у тебя позорная 6600.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
20:20
вот у тебя то никакой ,а у меня внуки уже,иди берни содомируй,кловун.тебе еще кредит платить за свою мыловарню.чушпанилко.ты реально смешнее бернигана
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
20:19
Это Китя Непранов -больной на голову
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Каспер
20:19
у тебя если карта 6600 какая у тебя баба. Ты же ущемлённый во всем. Жизнь одна бери от жизни все.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Дмитрий Вахрушев
20:17
Смотрится вкусно, похоже пошла мода на дерево и минимализм
Lian Li запустила продажи корпусов LANCOOL 217 с отделкой из дерева по цене 100 долларов
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