WIKO Hi MateBook D16 2025 оснащается 16-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой 60 Гц.

Китайский производитель WIKO представил обновленный ноутбук Hi MateBook D16 для 2025 года. Модель сохранила узнаваемый дизайн и базовые характеристики предшественника, но получила новый процессор Intel Core 5-210H. Приобрести новинку можно по цене в 4499 юаней (620 долларов).

Hi MateBook D16 2025 сохранил алюминиевый корпус весом 1,72 кг и толщиной 1,8 см. В палитре — консервативный Space Gray и более яркий Moonlight Silver. Клавиатура включает цифровой блок, что редкость для тонких ноутбуков. Инженеры добавили «антенну из метаматериала», которая, по заявлению WIKО, улучшает стабильность Wi-Fi-соединения в зонах слабого сигнала.

16-дюймовая IPS-панель с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой 60 Гц подходит для работы с текстами, таблицами и веб-серфинга. Яркость 300 нит и покрытие 100% sRGB — стандарт для сегмента, но контрастность 1200:1 выделяет экран на фоне бюджетных аналогов. Для видеозвонков предусмотрена 1-мегапиксельная камера без ИИ-улучшений.

Главное изменение — переход с i5-13500H на 12-поточный Core 5-210H. Чип сохранил 8 ядер, но, судя по индексу, получил оптимизацию энергопотребления. В паре с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ он справится с многозадачностью, но не рассчитан на рендеринг или запуск требовательных видеоигр. Аккумулятор на 70 Вт·ч обеспечивает до 8–10 часов работы, а поддержка 65-ваттной зарядки позволяет восстановить 50% за 30 минут.