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Zerox852
Vivo представила бюджетный Y19 5G с процессором MediaTek Dimensity 6300 и Android 15
Vivo Y19 5G оснащается 6,74-дюймовым ЖК-экраном, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти.

Vivo анонсировала новый бюджетный смартфон Y19 5G, сочетающий в себе современные технологии и доступную цену. Новинка позиционируется как один из самых дешевых смартфонов с поддержкой 5G сетей.

Y19 5G оснащен 6,74-дюймовым ЖК-экраном HD+ с частотой обновления 90 Гц. Смартфон получил сертификацию TÜV Rheinland за снижение синего излучения и защиту глаз пользователей. Дизайн выделяется металлической матовой рамкой с текстурой Rainbow Crystal, придающей корпусу мерцающий эффект. При толщине 8,19 мм и весе 199 г смартфон сохранил защиту IP64 от пыли и воды, а также получил сертификат SGS Five-Star Drop Resistance, подтверждающий устойчивость к падениям.

Основная двойная камера включает 13 Мп сенсор с поддержкой ИИ-режимов: Night для съемки в темноте, Portrait с эффектом боке и Pro для ручных настроек. Программные функции AI Erase позволяют удалять лишние объекты с фото, AI Photo Enhance автоматически улучшает снимки, а AI Document Scanner превращает камеру в сканер документов. 5-мегапиксельная селфи-камера также поддерживает ночной режим и портретную съемку.

Сердцем Y19 5G стал процессор MediaTek Dimensity 6300 с поддержкой 5G, paired с 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти (слот microSD расширяет хранилище до 1 ТБ). ОС Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15 обещает оптимизацию под ресурсоемкие задачи. Аккумулятор на 5500 мАч рассчитан на многодневное использование, а 15-ваттная зарядка Smart Charging Engine 2.0 позволяет восполнить заряд в кратчайшие сроки.

Смартфон оснащен боковым сканером отпечатков, USB-C, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.4.

В Индии Y19 5G доступен в трех вариантах:

  • 4 ГБ + 64 ГБ за 10 499 рупий  (125$ или около 10 000 рублей),
  • 4 ГБ + 128 ГБ за 11 499 рупий (137$ или около 11 000 рублей),
  • 6 ГБ + 128 ГБ за 12 999 рупий (155$ или около 12 500 рублей).
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#смартфон #смартфон 2025 #android 15 #mediatek dimensity 6300 #vivo y19 5g
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Каспер
20:28
Мне зачем спорить. выше писал. или ослеп мне не 6600 не 3050 и даже 7900хтх не нужно.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
20:27
ты себя спроси .почему ты ту сидишь чушпанилко )))закредитованный глиномес еще чет вякает
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Каспер
20:26
Так хули тут сидишь и споришь у-е-б-а-н.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
20:24
Дурачек кредитный,мне она вообще не впилась,зато у меня есть не ипотечная квартира,нормальная машина .а ты сиди в кредитах но с мылососм ,реально поколение придурокв зумеров выросло.народилось кретино...
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Алексей Ланин
20:23
Данта опять бредит....
Про Xbox One с Kinect — от концепции Дона Маттрика до реалий Фила Спенсера
Каспер
20:23
И что что внуки ума у тебя ноль в жизни нечего не добился если карта у тебя позорная 6600.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
20:20
вот у тебя то никакой ,а у меня внуки уже,иди берни содомируй,кловун.тебе еще кредит платить за свою мыловарню.чушпанилко.ты реально смешнее бернигана
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
20:19
Это Китя Непранов -больной на голову
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Каспер
20:19
у тебя если карта 6600 какая у тебя баба. Ты же ущемлённый во всем. Жизнь одна бери от жизни все.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Дмитрий Вахрушев
20:17
Смотрится вкусно, похоже пошла мода на дерево и минимализм
Lian Li запустила продажи корпусов LANCOOL 217 с отделкой из дерева по цене 100 долларов
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