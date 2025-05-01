Vivo Y19 5G оснащается 6,74-дюймовым ЖК-экраном, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти.

Vivo анонсировала новый бюджетный смартфон Y19 5G, сочетающий в себе современные технологии и доступную цену. Новинка позиционируется как один из самых дешевых смартфонов с поддержкой 5G сетей.

Y19 5G оснащен 6,74-дюймовым ЖК-экраном HD+ с частотой обновления 90 Гц. Смартфон получил сертификацию TÜV Rheinland за снижение синего излучения и защиту глаз пользователей. Дизайн выделяется металлической матовой рамкой с текстурой Rainbow Crystal, придающей корпусу мерцающий эффект. При толщине 8,19 мм и весе 199 г смартфон сохранил защиту IP64 от пыли и воды, а также получил сертификат SGS Five-Star Drop Resistance, подтверждающий устойчивость к падениям.

Основная двойная камера включает 13 Мп сенсор с поддержкой ИИ-режимов: Night для съемки в темноте, Portrait с эффектом боке и Pro для ручных настроек. Программные функции AI Erase позволяют удалять лишние объекты с фото, AI Photo Enhance автоматически улучшает снимки, а AI Document Scanner превращает камеру в сканер документов. 5-мегапиксельная селфи-камера также поддерживает ночной режим и портретную съемку.

Сердцем Y19 5G стал процессор MediaTek Dimensity 6300 с поддержкой 5G, paired с 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти (слот microSD расширяет хранилище до 1 ТБ). ОС Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15 обещает оптимизацию под ресурсоемкие задачи. Аккумулятор на 5500 мАч рассчитан на многодневное использование, а 15-ваттная зарядка Smart Charging Engine 2.0 позволяет восполнить заряд в кратчайшие сроки.

Смартфон оснащен боковым сканером отпечатков, USB-C, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.4.

В Индии Y19 5G доступен в трех вариантах:

4 ГБ + 64 ГБ за 10 499 рупий (125$ или около 10 000 рублей),

4 ГБ + 128 ГБ за 11 499 рупий (137$ или около 11 000 рублей),

6 ГБ + 128 ГБ за 12 999 рупий (155$ или около 12 500 рублей).