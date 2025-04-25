Moto Watch Fit оснащены GPS модулем и AMOLED-дисплеем яркостью 1000 нит.

Motorola расширяет линейку носимых устройств, представляя Moto Watch Fit — бюджетные смарт-часы с набором опций для активных пользователей. Новинка предлагает более 100 предустановленных спортивных режимов по рекомендованной цене в 120 долларов США.

Новинка оснащается OLED-дисплеем диагональю 1,9 дюйма с пиковой яркостью до 1000 нит. Защиту экрана обеспечивает стекло Gorilla Glass 3, устойчивое к царапинам. Дизайн часов напоминает Apple Watch, однако Motorola отказалась от цифровой короны и уменьшила себестоимость за счет более массивных рамок. Несмотря на это, часы выглядят стильно и поддерживают смену ремешков стандарта 22 мм, позволяя адаптировать аксессуар под любой образ.

Главный козырь Moto Watch Fit — ориентация на ЗОЖ. Устройство оснащается датчиками сердечного ритма, уровня кислорода в крови и акселерометром. Встроенный GPS-модуль фиксирует маршруты пробежек или велопрогулок без привязки к смартфону. Производитель заявляет о поддержке более 100 спортивных режимов — от йоги до плавания, чему способствует сертификация IP68 и водонепроницаемость на глубине до 50 метров. При скромной цене часы обещают до 16 дней работы от батареи.

Устройство синхронизируется только со смартфонами на Android, предлагая базовые умные функции: уведомления о звонках и сообщениях, управление музыкой, календарь. Однако расширенных возможностей, вроде голосового ассистента или установки сторонних приложений, ожидать не стоит.