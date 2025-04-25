Lexus ES изменили дизайн и выпустили электрическую версию.

Lexus представил обновлённый седан ES восьмого поколения, который впервые в истории модели получил электрические силовые установки. Автомобиль теперь сочетает угловатый футуристичный дизайн и технологии.

Новый ES получил дизайн, элементы которого заимствованы у электрического кроссовера RZ и концепта LF-ZL 2023 года. Линия крыши, выполненная в стиле фастбэка, стала более угловатой. Фирменная решётка «Spindle Grille» уступила место гладкой панели с подсветкой. Габариты выросли: колесная база увеличилась на 80 мм (до 2950 мм), а общая длина — на 165 мм (5140 мм).

Физические кнопки почти исчезли: управление мультимедиа сосредоточено на 14-дюймовом сенсорном дисплее и 12,3-дюймовой цифровой панели приборов. В топовых комплектациях появился дополнительный экран для пассажира, позволяющий управлять мультимедиа и настройками климата. Рулевое колесо лишилось классического логотипа — вместо него размещена надпись «LEXUS».

Главное новшество ES — дебют электрических версий. Базовая ES 350e с передним приводом и мощностью 224 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 8,9 секунды, а запас хода составляет 483 км по циклу CLTC. Флагманский ES 500e с полным приводом выдаёт 343 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды и проезжает до 610 км на одном заряде батареи.

Гибридная линейка также обновилась:

ES 200h (2.0 л + электромотор, 197 л.с., передний привод) — разгон за 9,4 секунды;

ES 350h (2.5 л + гибридная система AWD, 247 л.с.) — 7,8 секунды до первой сотни.

Продажи нового ES стартуют в Китае в начале 2026 года.