Новинка поступит в продажу в Китае в 2026 году и составит конкуренцию Tesla Model S и Mercedes EQE.

Toyota представила свой свой новый электромобиль — седан bZ7, созданный в партнёрстве с китайским автопроизводителем GAC. Новинка поступит в продажу в Китае в 2026 году и составит конкуренцию Tesla Model S и Mercedes EQE.

bZ7 выделяется аэродинамичным силуэтом с покатой линией крыши, которая напоминает кроссовер Toyota Crown, но с более смелыми акцентами. Узкие светодиодные фары с 3D-эффектом, рельефные боковые панели и массивные 21-дюймовые диски придают седану спортивный характер, а длина в 5 метров подчеркивает его статус флагмана.

Интерьер bZ7 — это смесь минимализма и роскоши. Центральное место занимает 17-дюймовый сенсорный экран на базе Harmony OS от Huawei,через который можно управлять не только мультимедиа, но и климат-контролем, голосовым ассистентом и настройками шасси. Цифровая приборная панель сведена к тонкой полосе, а деревянные вставки с фоновой подсветкой создают атмосферу «дзидо-фукуси» — японской философии незаметного совершенства.

bZ7 построен на новой модульной платформе e-TNGA, которая впервые поддерживает двустороннюю зарядку (V2H/V2G). Запас хода и мощность не раскрываются, но инсайдеры прогнозируют минимум 600 км по стандарту CLTC и два варианта привода: задний на 300 л.с. и полный на 450 л.с.

Цена, по данным китайских СМИ, составит от 62 000 Долларов США.