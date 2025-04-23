U11Mini получил 48-мегапиксельную камеру с возможностью сьемки видео в 4К при 30 кадрах/с.

Ruko, укрепляя свои позиции на рынке бюджетных квадрокоптеров, представила новинку — U11Mini. Этот компактный дрон весом всего 249 грамм обеспечивает до 30 минут непрерывного нахождения в воздухе.

Главной особенностью U11Mini стала 48-мегапиксельная камера с 1/2-дюймовым CMOS-сенсором, способная делать снимки в разрешении 8K — редкость среди дронов данного класса. Для видео доступен формат 4K при 30 кадрах/с, а электронный подвес стабилизирует картинку при ветре или резких манёврах. Широкоугольный объектив с регулируемым углом наклона позволяет снимать панорамы.

В комплект входят три съёмных аккумулятора, каждый из которых обеспечивает до 32 минут полёта в идеальных условиях.

Модуль GPS не только повышает точность навигации, но и активирует функцию возврата домой при низком заряде или потере связи.

U11Mini управляется через пульт с поддержкой смартфона (iOS/Android) в качестве дисплея. Максимальная дальность приема сигнала — примерно 2.9 км.

Для неопытных пользователей предусмотрены датчики ToF для мягкой посадки и режим ограничения скорости и высоты полёта. Складная конструкция и чехол в комплекте делают дрон удобным для путешествий.

Приобрести U11Mini можно на официальном сайте производителя по цене 235 Долларов США.