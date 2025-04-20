Genesis X Gran Equator Concept будет представлен на Нью-Йоркской международной выставке 2025 года.

Genesis - Hyundai готовится представить уникальный концепт-кар X Gran Equator, который соединяет классические ценности марки — изысканность и надежность. Как заявляют представители Genesis, название концепта черпает вдохновение из знаменитой породы эквадорских лошадей, символизирующих гармонию природной силы и элегантности.

Автомобиль призван олицетворять симбиоз роскоши и практичности, сохраняя внешнюю красоту даже в сложных дорожных условиях. Новый концепт предлагает переосмысление фирменной философии дизайна Genesis — «спортивной элегантности», воплощаясь в оригинальном облике, свободном от чрезмерных деталей. Лаконичные формы, вытянутый капот, благородный профиль салона и выразительная задняя стойка формируют стильный силуэт, принципиально отличающийся от классических внедорожников.

Усиленные колесные арки и массивные 24-дюймовые диски подтверждают готовность автомобиля преодолевать любые препятствия. Акцент придают геометрические фары и двойная конструкция двери багажника, дополняющие двухуровневый характер передней оптики Genesis.

Интерьер концепта поражает гармоничным сочетанием цифровых технологий и классических материалов. Контраст цветов и форм создает интересный эффект, направляя внимание водителя исключительно вперед.

Пока неизвестно, появится ли X Gran Equator в серийном производстве, но концепт расширяет горизонты продуктового портфеля Genesis, задавая тон будущему развитию стиля и функционала бренда.