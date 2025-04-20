EV3 оснащается электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.) и способен проехать до 605 километров на одном заряде.

Kia EV3 стал обладателем титула «Автомобиль года 2025», получив признание авторитетного жюри, состоящего из 96 международных экспертов автомобильной журналистики из тридцати государств. Церемония награждения состоялась в рамках Нью-Йоркского международного автосалона (NYIAS), организованного в рамках конкурса World Car Awards.

По словам президента и генерального директора Kia Хё Сон Сона, победа EV3 подтверждает лидирующие позиции марки в сфере разработки инновационных, эстетичных и экологически ориентированных транспортных решений.

Ранее, в 2024 году, аналогичный титул получил премиальный кроссовер EV9, также завоевавший звание лучшего электромобиля планеты. За последние пять лет Kia сумела завоевать целых шесть премий World Car Awards, включая такие категории, как «Лучший электромобиль», «Лучшая динамика», «Лучший мировой автомобиль» и «Лучший городской автомобиль».

EV3 спроектирован на базе флагмана EV9 и нацелен на привлечение широкого круга пользователей благодаря своей доступной стоимости и привлекательному дизайну. Главные преимущества новинки включают рекордный для своего сегмента запас хода до 605 километров, просторный салон и внушительный объем багажника 460 литров.

EV3 получил электродвигатель мощностью 150 кВт (204 л.с.) и предлагается в комбинации с двумя вариантами батарей различной емкости — 58,3 и 81,4 кВт·ч. Каждая из них поддерживает быстрое восстановление заряда от 10 до 80 процентов примерно за тридцать минут. Базовая модификация предлагается по цене от 35 990 евро.