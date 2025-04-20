Leapmotor T03 отличается компактными размерами и приемлемой ценой.

Leapmotor представила новый компактный городской хэтчбек T03, длина которого всего 3,62 метра.

За 18 900 евро покупатель получает полный комплект стандартного оборудования, включающий навигационную систему, камеру заднего вида, панорамную крышу, продвинутый автопилот с десятью системами ассистирования водителю и шесть подушек безопасности. Такой подход избавляет покупателя от необходимости выбирать дополнительные опции и существенно упрощает процесс покупки.

Автомобиль оборудован электрической силовой установкой мощностью 70 кВт (95 л.с.) с крутящим моментом 158 ньютон-метров, обеспечивающей достаточную динамику для повседневного городского вождения. Запас хода составляет 265 километров согласно стандарту WLTP, а расход энергии на каждые сто километров пути равен 16,3 кВт·ч. Максимальная скорость ограничена отметкой в 130 км/ч, а ускорение до первой сотни займёт 12,7 секунд.

T03 оснащается аккумуляторной батареей ёмкостью 37,3 кВт·ч, выполненной по LFP-технологии. Зарядка от 30 до 80 процентов занимает 36 минут при использовании использовании быстрого зарядного устройства мощностью 45 кВт.

Компактные размеры кузова — ширина 1652 мм, высота 1577 мм, колесная база 2400 мм — делают машину удобной для парковки и движения в плотном городском потоке. Масса пустого автомобиля составляет всего 1175 кг, что положительно сказывается на динамических характеристиках и энергоэффективности.