Nissan Micra построена на архитектуре платформы CMF-B EV и обойдется примерно в 25 000 евро.

Новый Nissan Micra следуя современным тенденциям отказывается от традиционных двигателей внутреннего сгорания в пользу электрического привода.

Micra построена на архитектуре платформы CMF-B EV, разработанной совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, что гарантирует надёжность и новейшие технологические решения. Заявленный производителем пробег нового электрокара достигает 400 километров на одной зарядке аккумулятора по стандарту WLTP.

Несмотря на внутренние связи с французской маркой Renault, дизайн Micra направлен на создание собственного визуального образа. Фронтальная часть автомобиля привлекает внимание оригинальной светотехникой с крупными круглыми элементами и фирменным освещённым значком Nissan. Тем не менее, сходство с родственником всё равно заметно, особенно в плавных линиях кузова и наклонённой крыше.

О внутреннем убранстве машины производитель пока молчит, однако известно, что Micra получит информационно-развлекательную систему на базе операционной системы Android с интеграцией сервисов Google.

Цена базовой комплектации ожидается на уровне примерно 25 тысяч евро. Для разных сегментов рынка предусмотрены три варианта силовых установок: два мотора мощностью 95 и 120 лошадиных сил, работающие с аккумуляторами ёмкости 40 кВт⋅ч, а также топовая версия с двигателем на 150 лошадей и увеличенной батареей объёмом 52 кВт⋅ч.