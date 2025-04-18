Minix Elite EU715-AI получил 32 гигабайта оперативной памяти и 1 терабайт SSD.

Minix расширила линейку компактных компьютеров Elite, представив новый EU715-AI. Новинка построена на процессоре Intel Core Ultra 7 155H и ориентирована на производительные задачи в минимальном форм-факторе.

Minix Elite EU715-AI получил 32 гигабайта оперативной памяти стандарта DDR5 и SSD объемом 1 терабайт. Накопитель размещён в одном из двух слотов расширения M.2 2280, работающих по протоколу PCI Express 4.0. Аппарат позволяет одновременно подключить сразу несколько дисплеев посредством HDMI, DisplayPort и разъёма Thunderbolt 4. Важно отметить, что с использованием интерфейса DisplayPort 1.4 поддерживается передача видеосигнала на монитор с разрешением 4K и частотой обновления экрана до 144 Гц, тогда как остальные видеовыходы поддерживают максимум 120 Гц.

Мини-ПК оснащён двумя гигабитными сетевыми интерфейсами Ethernet 2,5Gbps и модулем Wi-Fi 6E, для полноценной работы которого потребуется соответствующий роутер последней спецификации. Размеры составляют скромные 14 х 14 х 4 сантиметра. Питание компьютера осуществляется через универсальный разъем USB Type-C мощностью до 100 Вт.

Minix Elite EU715-AI можно приобрести по рекомендованной цене в $999.