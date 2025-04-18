Optoma ZK810TST уже поступил в продажу по цене от 15 000 долларов.

B&H Photo Video представила новый 4К-проектор Optoma ZK810TST стоимостью порядка 15 000 долларов США. По заверениям производителя, новинка способна достигать пиковой яркости 7200 ANSI-люмен.

Проектор построен на технологии DLP с родным разрешением 3840×2160 пикселей. К особенностям относится короткое фокусное расстояние, варьирующееся от 0,65:1 до 0,75:1, а диапазон проецирования охватывает дистанцию от 0,7 до 16,5 метров. Проектор поддерживает автоматическое исправление геометрических искажений, включая наклонные углы и сдвиги объектива по вертикали и горизонтали.

Подключение внешних устройств обеспечивается тремя входами HDMI версии 2.0, дополнительным выходом HDMI 2.0, интерфейсом Ethernet (RJ45), системой передачи сигналов HDBaseT и последовательным портом RS232. Изображение совместимо с технологией 3D-очков. Специальный игровой режим минимизирует задержки вывода сигнала, улучшая качество интерактивных развлечений.

Вес устройства составляет 14 кг, габариты равны приблизительно 48x41x18 сантиметров, энергопотребление достигает максимума в 530 Вт. Устройство защищено от пыли по стандарту IP5X и оборудовано парой встроенных колонок мощностью по 10 Вт каждая. Вместе с устройством поставляется традиционный пульт дистанционного управления.