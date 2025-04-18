Главное различие моделей заключается в их конструкции: Verve имеет складную конструкцию, а Jumper Go — нескладную.

Kingbull пополнил линейку электровелосипедов двумя новинками — Verve и Jumper Go. Обе новинки сочетают в себе мощность, надежность и универсальность, подходя как для городских поездок, так и для бездорожья.

Электровелосипеды оснащаются двигателем производства Bafang, развивающим мощность 750 Вт и обеспечивающим максимальный крутящий момент в 80 Нм. Это позволяет развивать скорость до 48 километров в час и уверенно справляться с уклонами до 35 градусов. Емкая аккумуляторная батарея Samsung на 960 Вт·ч гарантирует запас хода свыше 120 километров на одном заряде.

Оба велосипеда выполнены на единой платформе с рамой Step-through из алюминия повышенной прочности, дополнены надежными четырехпоршневыми гидравлическими тормозами TEKTRO HD-E3940 с дисками диаметром 180 мм и чувствительными сенсорами усилия торможения и вращения педалей. Благодаря восьмиступенчатой трансмиссии Shimano, широким покрышкам Kenda размером 20х4 дюйма и амортизационной вилке Zoom с ходом 8 см поездка обещает стать комфортной даже по пересеченным участкам дорог. Главное различие моделей заключается в их конструкции: Verve имеет складную конструкцию, а Jumper Go — нескладную.

Для удобства управления производитель предусмотрел жидкокристаллический экран на руле, предоставляющий оперативную информацию о состоянии аккумулятора, пройденном расстоянии и текущей скорости движения. Дополнительную безопасность обеспечат яркие светодиодные фары напряжением 48 вольт, эффективно освещающие путь ночью. Максимальная грузоподъемность велосипедов достигает внушительных 204 килограммов благодаря усиленному заднему багажнику и конструкции рамы.

При массе чуть менее 35 и 37 килограмм соответственно, электровелосипеды Verve и Jumper Go будут предлагаться потребителям в двух базовых оттенках — черном и белом. Стоимость моделей стартует с отметок $1999 и $2499 долларов. Предзаказ открыт на официальном веб-сайте производителя, первые поставки запланированы на середину мая текущего года.