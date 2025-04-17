Skullcandy Method 360 ANC входят в экосистему Sound by Bose, что гарантирует высокое качество звучания.

Skullcandy презентовала новейшие беспроводные наушники — Method 360 ANC. Наушники входят в экосистему Sound by Bose, где ведущие производители совместно улучшают качество звука своих продуктов.

Method 360 ANC оснащены активным шумоподавлением, позволяющим наслаждаться музыкой в полной тишине, и предлагают до 40 часов прослушивания музыки: 10 часов непосредственно от самих наушников плюс дополнительные 30 часов с использованием компактного зарядного кейса.

Однако активация активного шумоподавления снижает продолжительность работы батареи. Чтобы решить проблему, производитель внедрил технологию быстрой зарядки: всего десять минут подзарядки обеспечивают два часа непрерывного воспроизведения треков.

Помимо прочего, устройство обладает встроенными магнитами и кольцом крепления на крышке кейса, позволяющими легко зафиксировать чехол на сумке или рюкзаке. Покупатели смогут выбрать одну из ярких расцветок: леопардовую, плазменную, базовую черную и другие варианты оформления.

Среди прочих особенностей — поддержка быстрого подключения к устройствам Android через Google Fast Pair, защита от влаги и пота согласно стандарту IPX4, а также удобная посадка в ушах. Метод 360 ANC оборудованы мощными 12-мм драйверами, гарантирующими чистое звучание каждой ноты.

Приобрести новинку можно по рекомендованной цене $130.