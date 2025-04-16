Segway Ninebot F3 оснащен 1000-ваттным электромотором и способен развить максимальную скорость до 32 км/ч.

Segway анонсировала выход нового электрического самоката Ninebot F3. Рекомендованная стоимость устройства составляет $699,99, приобрести новинку можно в официальном магазине Segway.

Электросамокат укомплектован 1000-ваттным бесколлекторным мотором. Литиевая батарея ёмкостью 477 Вт⋅ч позволяет преодолеть около 40 километров пути на максимальной скорости 32 километра в час, либо 64 километра при средней скорости движения порядка 14 километров в час.

У самоката есть жидкокристаллический дисплей, предоставляющий водителю сведения о маршруте, состоянии аккумулятора и текущей скорости. Устройство синхронизируется со смартфоном владельца, позволяя дистанционно блокировать транспорт и отслеживать местоположение с помощью сервиса Apple Find My на устройствах iOS.

Самокат выдерживает нагрузку до 120 килограммов. У него широкие герметичные покрышки диаметром примерно 25 см. и двухступенчатая подвескеа с передним гидравлическим и задним эластомерным амортизаторами.

Ninebot F3 оборудован системой электронного контроля тяги TCS, предотвращающей пробуксовку колёс и падения, комбинированной тормозной системой с передним дисковым и задним электронным тормозом. А также на нем установлена светодиодная фара мощностью 6 Вт.