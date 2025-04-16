P50 Mini оснащен 8,68-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1340 x 800 пикселей.

Teclast представила свой новый бюджетный планшет — P50 Mini, который отличается небольшими размерами и доступной ценой, но может огорчить низкой производительностью.

Новинка получила 8,68-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1340×800 пикселей.

Сердцем устройства стал чип Unisoc T606, включающий в себя два ядра Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55. Объем оперативной памяти равен 4 ГБ, а твердотельного накопителя — 128 ГБ. Программная платформа планшета основана на свежей операционной системе Android 15 с поддержкой воспроизведения HD-контента благодаря сертификации Widevine L1.

Основная камера расположенная на задней панели представлена сенсором на 5 Мп, фронталка оснащена модулем на 2 Мп. Характеристики дополняют модули спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС, аудиосистема и стандартный разъем для подключения наушников диаметром 3,5 мм. Размеры устройства составляют 21,5х12,7 сантиметров, толщина — около 0,8 сантиметра, масса равна примерно 340 грамм. Питание обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч, поддерживающий зарядку мощностью до 10 Вт.

Официальная стоимость и точные сроки выхода планшета пока неизвестны.