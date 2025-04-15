Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Dell представила 32-дюймовый 4K-монитор S3225QS с частотой обновления 120 Гц
Dell S3225QS может достигать пиковой яркости в 300 нит и обеспечивает коэффициент контрастности 3000:1.

Dell пополнила ассортимент своей обширной коллекции мониторов новой моделью S3225QS, доступной к приобретению непосредственно через онлайн-магазин производителя по стартовой стоимости $369. Новинка выделяется своим 31,5-дюймовым Ultra-HD 4К (3840x2160 пикселей) дисплеем.

В качестве матрицы использован дисплей типа VA. Монитор характеризуется временем отклика GtG, равным 4 мс. Частота обновления составляет 120 Гц, что вместе с поддержкой технологии AMD FreeSync Premium создаёт плавное восприятие движений в графически интенсивных приложениях и играх.

Пиковая яркость дисплея достигает 300 нит, в то время как коэффициент контрастности составляет 3000:1. Модель практически полностью покрывает цветовые пространства sRGB (99%) и DCI-P3 (95%).

Подключается монитор через порты HDMI (два входа) и DisplayPort. Из акустического оборудования присутствуют интегрированные динамики, но отсутствуют концентратор USB-портов и поддержка подключения через интерфейс USB-C.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#dell #монитор #монитор для игр #монитор для киберспорта #монитор для работы #монитор 4к #dell s3225qs
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай освободил от новых пошлин американские компании, у которых нет своих заводов в США
1
Российские ученые разработали литограф для создания трехмерных микроструктур
1
Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе скальное образование, состоящее из сферических структур
+
DIY Repair Hour рассказал о возгорании RTX 4070 из-за блока питания без защиты от перегрузки по току
5
Audio-Technica представила проигрыватель Hotaru с подсвечивающимся плавающим диском
+
Платы с двумя слотами DIMM ограничивают производительность процессоров Ryzen на базе Zen 6
3
Портативная PlayStation 6 получит 3-нм чипсет с энергопотреблением 15 Вт
+
Опубликованы скриншоты One UI 8 на базе Android 16 с рядом изменений по сравнению с One UI 7
+
В Краснодаре построят 10 км дороги за 80 млрд рублей
+
В России в марте открыто 12 уникальных производств
+
В Кремле заявили о готовности России к нормализации отношений с Грузией
+
Узбекистан планирует заменить советские истребители Су-27 и МиГ-29 китайскими самолетами
3
Nvidia начала постепенно снижать цены на новые видеокарты RTX 50-й серии
16
Программисту удалось запустить вышедшую 30 лет назад игру Tomb Raider на ПК Amiga
1
Кабель БП Seasonic Focus GX-750 ATX 3.1 оплавился при работе с видеокартой Zotac GeForce RTX 5070
+
В Китае стартовали продажи разогнанных компьютеров Intel IPO c приростом производительности до 10%
1
В RTX 5070 кабель питания оплавился, несмотря на блок питания ATX 3.1 и новый разъём 12 В 2×6
4
В сети появились изображения чехлов для iPhone 17 Pro с необычным вырезом под камеру
+
Продажи RX 9070 XT в Германии в десять раз превышают показатели RTX 5070
1
AMD показала первые 2-нм чипы, изготовленные TSMC
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 12-13 апреля
+
Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС
35
Мой топ-5 любимых материнских плат, с которыми приходилось иметь дело
13
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
24
Как NVIDIA мешает развитию графики в видеоиграх, и почему AMD на помощь геймерам не придёт
20
9 вещей, которые стоит сделать с новым игровым компьютером или ноутбуком сразу после покупки
1
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
87
Зачем Google повысила требования к Android 15, и почему покупать бюджетные смартфоны невыгодно
1
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9600GT 512Mb GDDR3
50
Обзор беспроводной компьютерной гарнитуры «Октава ГК-4Б»
5

Сейчас обсуждают

Лев Кузнецов
22:08
Я купил сегодня microsoft flight simulator 2024 - ниже инструкция по покупке в России https://msfs24.ru/ выбираем лучшее предложение и покупаем в нужном регионе В стим уже активировал игру, запретов н...
Игроки недовольны Microsoft Flight Simulator 2024 даже после обновления
swr5
22:07
C VA матрицей .... не надо.
Dell представила 32-дюймовый 4K-монитор S3225QS с частотой обновления 120 Гц
Маэстро
21:57
Все знают что ты Шеша, пЯДРИЛО и алкаш. И в чате писюлюку свою показываешь. Покажешь? ps. быстрей клешнями тереби клаву, сколько тебя ещё ждать, Шешун пЯДРИЛО
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9600GT 512Mb GDDR3
Маэстро
21:55
Шеша ты алкаш. Я занят играю в Дангерос Элит. В чате общаюсь.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9600GT 512Mb GDDR3
Маэстро
21:53
Почему был, ты Шеша и сейча пЯДРИЛО. Не стесняйся вернуть себе свой любимый ник пЯДРИЛО.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9600GT 512Mb GDDR3
Маэстро
21:52
Да Шеша я был пЯДРИЛОЙ. Меня ещё Вежливый хаймарс начал унижать. И я его сменил.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9600GT 512Mb GDDR3
Маэстро
21:50
Да я знаю что Шеша честный человек и ник у тебя пЯДРИЛО был. А ты сейчас его себе верни, что будет честно. Ты же пЯДРИЛО, ты сам выше подтвердил. Значит и ник тебе такой же нужен, пЯДРИЛО!
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9600GT 512Mb GDDR3
Маэстро
21:49
Да Шеша каюсь, был у меня ник однажды пЯДРИЛО. А откуда ты знаешь ?
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9600GT 512Mb GDDR3
Маэстро
21:46
Да Шеша, ты пяДРИЛО. Не надо было тебе спать с Трусонюхом. Теперь ты пяДРИЛО.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9600GT 512Mb GDDR3
Маэстро
21:46
Ну ты же Шеша а не я. Я яДРИЛО
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9600GT 512Mb GDDR3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем