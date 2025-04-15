Dell S3225QS может достигать пиковой яркости в 300 нит и обеспечивает коэффициент контрастности 3000:1.

Dell пополнила ассортимент своей обширной коллекции мониторов новой моделью S3225QS, доступной к приобретению непосредственно через онлайн-магазин производителя по стартовой стоимости $369. Новинка выделяется своим 31,5-дюймовым Ultra-HD 4К (3840x2160 пикселей) дисплеем.

В качестве матрицы использован дисплей типа VA. Монитор характеризуется временем отклика GtG, равным 4 мс. Частота обновления составляет 120 Гц, что вместе с поддержкой технологии AMD FreeSync Premium создаёт плавное восприятие движений в графически интенсивных приложениях и играх.

Пиковая яркость дисплея достигает 300 нит, в то время как коэффициент контрастности составляет 3000:1. Модель практически полностью покрывает цветовые пространства sRGB (99%) и DCI-P3 (95%).

Подключается монитор через порты HDMI (два входа) и DisplayPort. Из акустического оборудования присутствуют интегрированные динамики, но отсутствуют концентратор USB-портов и поддержка подключения через интерфейс USB-C.