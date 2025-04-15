Новые рекламные изображения раскрывают дизайн Casio G-Shock GBA-950.

Casio готовится представить свои новые часы GBA-950, сохранившие узнаваемую конструкцию своего предшественника, но получившие заметные улучшения дизайна. Как сообщают инсайдеры, устройство сохранит привычные черты линейки G-Shock Bluetooth, включая аналогово-цифровое отображение, подключение по Bluetooth и фирменный трекер активности Step Tracker.

Несмотря на сохранение базовой концепции, новый хронограф получил ряд косметических изменений, направленных на повышение эстетики модели. Цифровая панель стала визуально аккуратнее благодаря утонченным рамкам экрана, а элементы управления обзавелись более четким и выразительным шрифтом надписей.

Ожидается выпуск трех моделей разных цветов: строгий черный корпус с контрастными зелеными элементами, элегантная белая версия с серым корпусом и ярко-жёлтым акцентом, а также вариация в насыщенном фиолетовом оттенке. Несмотря на различия в окраске, все версии обладают идентичным дизайном и расположением управляющих элементов.

Пока официальных технических характеристик нового устройства нет, ожидается, что часы будут поддерживать ключевые возможности предыдущих поколений, включая автоподстройку точного времени, возможность быстрого поиска смартфона и интеграцию с приложением G-Shock Move для фитнес-трекинга. Хотя ранее ходили слухи о возможной интеграции технологии зарядки от солнечных батарей Tough Solar и поддержке мировых временных зон, официально эта информация не подтвердилась.