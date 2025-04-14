Старт продаж запланирован на 17 апреля 2025 года.

HP представила новую серию ноутбуков OmniBook 5, оснащённых процессорами AMD Ryzen AI 300 Series. Линейка включает в себя две модели с различными чипами: Ryzen AI 5 340 и Ryzen AI 7 350.

Обе модели имеют одинаковые характеристики: 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x, твердотельный накопитель PCIe Gen4 NVMe объёмом 512 ГБ и графическое ядро AMD Radeon 840M. 16-дюймовый дисплей с разрешением 2K WQXGA (соотношение сторон 16:10) достигает пиковой яркости в 300 нит.

Новинки работают на базе операционной системы Windows 11 Home. Возможности подключения включают два порта USB-C, два USB-A, HDMI 2.1, комбинированный аудиовыход и поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Ноутбуки оборудованы камерой FHD 1080p, двумя микрофонами и специальной клавишей Copilot+ для упрощённого управления ИИ-функциями и видеосвязью.

Аккумулятор на 43 Вт·ч поддерживает быструю зарядку HP Fast Charge: 50% заряда достигается за 30 минут с адаптером на 65 Вт. Вес ноутбука составляет 1,799 кг, габариты — 357,7 x 254,85 x 17,9–18,6 мм, а цвет корпуса — Natural Silver. HP уделила особое внимание экологичности, используя в производстве материалы из переработанного пластика, соответствующие сертификатам EPEAT Gold и ENERGY STAR.

Старт продаж запланирован на 17 апреля 2025 года.