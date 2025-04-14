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Zerox852
Asus выпускает ROG Delta 2 Moonlight White с 50-мм динамиками и временем автономной работы до 110 ч
Asus ROG Delta 2 Moonlight White поддерживает три варианта подключения: беспроводное соединение 2,4 ГГц, Bluetooth и проводное подключение через разъём 3,5 мм.

Asus представила ROG Delta 2  в новом цветовом исполнении - Moonlight White. Новинку уже можно приобрести по рекомендованной розничной цене 1399 юаней (примерно 16 000 рублей).

Гарнитура поддерживает три варианта подключения: беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц, Bluetooth и проводное подключение через разъём 3,5 мм, что позволяет подключать гарнитуру к ПК, PlayStation, Nintendo Switch, Xbox (через кабель) и мобильным гаджетам. Благодаря технологии SpeedNova от Asus, Delta 2 обеспечивает минимальную задержку сигнала и повышенную энергоэффективность на частоте 2,4 ГГц.

Сердцем устройства стали 50-миллиметровые титановые драйверы, которые создают чёткое звучание высоких частот, насыщенные средние и глубокие басы. Гарнитура поддерживает высокое разрешение звука — 24 бита / 96 кГц в режиме 2,4 ГГц. Вдобавок, Delta 2 предлагает поддержку виртуального объёмного звука 7.1, который значительно улучшает пространственную ориентацию игрока во время игровых сессий, особенно в шутерах.

В довесок в комплекте с наушниками идёт съёмный 10-миллиметровый сверх широко полосный микрофон. Благодаря функции DualFlow Audio устройство позволяет воспроизводить звук с двух источников одновременно.

Автономность устройства впечатляет: до 110 часов работы на одном заряде (при отключённой подсветке) и до 11 часов после быстрой 15-минутной зарядки. Гарнитура лёгкая — всего 318 граммов — и снабжена двумя наборами амбушюр D-образной формы, выполненных из различных материалов для максимального комфорта и долговечности.

Asus добавила возможность настройки RGB подсветки через приложение Aura Sync (работающее в режиме 2,4 ГГц) и полное управление параметрами через программу Armoury Crate, позволяющую настроить эквалайзер, энергорежимы и световые эффекты.

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#asus #беспроводные наушники #беспроводные блютуз наушники #asus rog delta 2
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