Vivo Watch 5 могут проработать до 22 дней без подзарядки.

Vivo готовится представить свои новые умные часы — Vivo Watch 5, которые станут конкурентом недавно выпущенных Oppo Watch X2 Mini. Официальная презентация запланирована на 21 апреля.

По дизайну новинка напоминает предыдущую версию Vivo Watch 3, сохранив круглый AMOLED-экран с изогнутым стеклом и металлический корпус. Справа расположена цифровая коронка и дополнительная кнопка. Часы будут доступны в трех цветах: серебристый, золотой и черный, с разнообразием спортивных и кожаных ремней.

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Одним из ключевых улучшений стало увеличение времени автономной работы — теперь часы могут проработать до 22 дней без подзарядки, что значительно дольше предыдущей модели. Еще одной важной особенностью стала функция измерения артериального давления, хотя стоит учитывать, что она скорее определяет риск повышенного давления, нежели проводит точные замеры.

Также часы оснащены датчиками пульса и встроенной системой GPS, что делает их отличным вариантом для занятий спортом, особенно для любителей бега и велосипедных прогулок. Вес устройства составляет всего 32 г. Более детальная информация о характеристиках, стоимости и доступности Vivo Watch 5 ожидается ближе к дате релиза.