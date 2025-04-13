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Zerox852
BenQ представила новый проектор BenQ W4100i с яркостью в 3200 ANSI-люмен и частотой 240 Гц
Продажи BenQ W4100i начнутся 15 мая по рекомендованной розничной цене 2999 евро.

BenQ показала новый проектор W4100i. Новинка оснащается светодиодным источником света, обеспечивающим яркость в 3200 ANSI-люмен. Модель отличается высоким уровнем цветопередачи, охватывая цветовые пространства DCI-P3 и Rec. 709, и поставляется с индивидуальной калибровкой цветов, включая подробный отчет для пользователя. Технология искусственного интеллекта позволяет улучшать контрастность изображения в режиме реального времени.

Разрешение проектора составляет 3840 x 2160 пикселей, а технология DLP с использованием сдвига пикселей обеспечивает четкое изображение даже в высоком разрешении. Время задержки сигнала варьируется в зависимости от формата передаваемого контента: для Full HD с частотой 240 Гц оно составляет 6,5 миллисекунд, тогда как для 4K при 60 Гц — 17,9 миллисекунд.

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Проектор поддерживает подключение через три порта HDMI и имеет предустановленную систему Android TV, предоставляющую доступ к множеству стриминговых сервисов. Поддерживается также передача контента через AirPlay и Google Cast. Для настройки изображения можно воспользоваться зумом и функцией смещения объектива, позволяющими изменять коэффициент проекции в пределах от 1,15 до 1,50. Встроенная акустическая система мощностью 5 Вт дополняется возможностью подключения наушников и внешнего аудиовыхода.

Продажи BenQ W4100i начнутся 15 мая по рекомендованной розничной цене 2999 евро.

#benq #проектор #benq w4100i
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