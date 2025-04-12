Новая версия с 1 электродвигателем на задней оси позволила снизить стоимость базовой версии до £82,660 (9 млн рублей).

Volvo расширила модификации своего электрического внедорожника EX90, представив версию с силовой установкой Single Motor, что позволило снизить стоимость автомобиля и повысить его энергоэффективность. Благодаря этому новшеству, а также новой комплектации Plus, цена базовой версии EX90 начинается с £82,660 ( примерно 9 млн рублей) — что на £13,700 дешевле, чем топовая версия Twin Motor Ultra.

Single Motor отличается наличием одного электродвигателя, установленного на задней оси, который развивает мощность 275 лошадиных сил и крутящий момент 490 Нм. Хотя этот вариант менее мощный, чем двухмоторная версия, он всё равно обеспечивает приличную динамику: разгон до 100 км/ч занимает 8,4 секунды, тогда как Twin Motor справляется с этой задачей всего за 5,9 секунды. Версия Single Motor получила аккумулятор меньшей емкости — 104 кВт·ч (100 кВт·ч полезного объема), однако это лишь незначительно повлияло на дальность пробега, которая составляет около 600 км.

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Комплектация Plus тоже претерпела изменения, предлагая базовый набор функций, характерный для других моделей Volvo. В стандартное оснащение входят четырехзонная система климат-контроля, обогрев передних сидений и руля, 14,5-дюймовый сенсорный дисплей и камера кругового обзора. В дополнение к этому, покупателям предлагаются беспроводная зарядка смартфона и аудиосистема Bose. Внешне автомобили в комплектации Plus выделяются светодиодной оптикой, 21-дюймовыми колесными дисками и панорамной крышей.