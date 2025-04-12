Volvo расширила модификации своего электрического внедорожника EX90, представив версию с силовой установкой Single Motor, что позволило снизить стоимость автомобиля и повысить его энергоэффективность. Благодаря этому новшеству, а также новой комплектации Plus, цена базовой версии EX90 начинается с £82,660 ( примерно 9 млн рублей) — что на £13,700 дешевле, чем топовая версия Twin Motor Ultra.
Single Motor отличается наличием одного электродвигателя, установленного на задней оси, который развивает мощность 275 лошадиных сил и крутящий момент 490 Нм. Хотя этот вариант менее мощный, чем двухмоторная версия, он всё равно обеспечивает приличную динамику: разгон до 100 км/ч занимает 8,4 секунды, тогда как Twin Motor справляется с этой задачей всего за 5,9 секунды. Версия Single Motor получила аккумулятор меньшей емкости — 104 кВт·ч (100 кВт·ч полезного объема), однако это лишь незначительно повлияло на дальность пробега, которая составляет около 600 км.
Комплектация Plus тоже претерпела изменения, предлагая базовый набор функций, характерный для других моделей Volvo. В стандартное оснащение входят четырехзонная система климат-контроля, обогрев передних сидений и руля, 14,5-дюймовый сенсорный дисплей и камера кругового обзора. В дополнение к этому, покупателям предлагаются беспроводная зарядка смартфона и аудиосистема Bose. Внешне автомобили в комплектации Plus выделяются светодиодной оптикой, 21-дюймовыми колесными дисками и панорамной крышей.