Ford Puma Gen-E оснащается электродвигателем мощностью 169 л.с. и батареей емкостью 43 кВт·ч.

Ford Puma, изначально разработанный для двигателя внутреннего сгорания, после обновления становится полностью электрическим и получает приставку Gen-E.

Несмотря на значительные изменения в силовой установке, внешний облик Gen-E практически не изменился. Радиаторная решетка, необходимая для автомобилей с традиционными двигателями, получила аэродинамичную форму, воздушные потоки грамотно распределяют воздушный поток вдоль кузова и вокруг колес, а задний спойлер помогает снизить подъемную силу.

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Gen-E приводится в движение электродвигателем мощностью 124 кВт ( 169 л.с.), расположенным на передней оси. Хотя динамика разгона уступает некоторым конкурентам, Puma способна разогнаться до 100 км/ч за 8,0 секунд и развить максимальную скорость 160 км/ч. Это вполне достаточно для повседневного использования. Стандартные 17-дюймовые диски позволяют автомобилю проехать на одном заряде до 376 километров при емкости батареи 43 кВт·ч. Опциональные 18- и 19-дюймовые диски немного снижают этот показатель.

Эффективность потребления энергии на уровне 13,1 кВт·ч на 100 км достигается даже при умеренных скоростях движения, хотя использование режима Sport вместо Normal или Eco приводит к увеличению расхода энергии. Полная зарядка аккумулятора до 80% занимает всего 23 минуты при использовании быстрого зарядного устройства.

Несмотря на меньшее пространство для ног на заднем ряду из-за расположения батареи под полом, Puma Gen-E предлагает большое багажное отделение: 574 литра в обычном состоянии и 1263 литра при сложенных сиденьях.

Цена на базовую версию Puma Gen-E начинается от 36 900 евро.