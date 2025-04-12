Главной особенностью новинки стал встроенный стилус поддерживающий функции на базе искусственного интеллекта.

Motorola объявила о запуске в Индии нового смартфона Edge 60 Stylus. Презентация устройства состоится 15 апреля.

Edge 60 Stylus оснащён 6,7-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 1,5K. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 2, укомплектован 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Особенностью устройства является встроенный стилус, поддерживающий функции на базе искусственного интеллекта, такие как преобразование эскизов в изображения, аннотация заметок и инструмент Magic Eraser для удаления объектов.

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Основная камера смартфона состоит из 50-мегапиксельного сенсора Sony LYTIA 700C, 13-мегапиксельной сверхширокоугольной линзы и 3-в-1 камеры. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя. Устройство защищено от влаги и пыли по стандарту IP68 и соответствует военным требованиям сертификации MIL-STD-810.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку TurboPower мощностью 65 Вт и беспроводную зарядку на 15 Вт. Дополнительно смартфон предлагает функции Moto AI, Smart Connect, стереодинамики с Dolby Atmos, поддержку 12 диапазонов 5G и Wi-Fi 6. Доступны два варианта оформления: Vegan Leather Surf the Web и Gibraltar Sea. Ожидается, что стоимость устройства в Индии составит 22 999 рупий (примерно 22 000 рублей).