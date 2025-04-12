Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Motorola Edge 60 Stylus дебютирует 15 апреля с процессором Snapdragon 7s Gen 2
Главной особенностью новинки стал встроенный стилус поддерживающий функции на базе искусственного интеллекта.

Motorola объявила о запуске в Индии нового смартфона Edge 60 Stylus. Презентация устройства состоится 15 апреля.

Edge 60 Stylus оснащён 6,7-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 1,5K. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 2, укомплектован 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Особенностью устройства является встроенный стилус, поддерживающий функции на базе искусственного интеллекта, такие как преобразование эскизов в изображения, аннотация заметок и инструмент Magic Eraser для удаления объектов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Основная камера смартфона состоит из 50-мегапиксельного сенсора Sony LYTIA 700C, 13-мегапиксельной сверхширокоугольной линзы и 3-в-1 камеры. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя. Устройство защищено от влаги и пыли по стандарту IP68 и соответствует военным требованиям сертификации MIL-STD-810.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку TurboPower мощностью 65 Вт и беспроводную зарядку на 15 Вт. Дополнительно смартфон предлагает функции Moto AI, Smart Connect, стереодинамики с Dolby Atmos, поддержку 12 диапазонов 5G и Wi-Fi 6. Доступны два варианта оформления: Vegan Leather Surf the Web и Gibraltar Sea. Ожидается, что стоимость устройства в Индии составит 22 999 рупий (примерно 22 000 рублей).

#смартфон #motorola #смартфон 2025 #motorola edge 60 stylus
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
5
OnePlus 14, станет флагманским Android-смартфоном с гигантской батареей
2
Китайские ученые разработали метод обработки стали, который увеличил ее прочность в 10 000 раз
2
В XDA перечислили 4 неочевидных факта о мониторах с высокой частотой обновления экрана
4
Выпущены процессоры AMD Ryzen 8000HX «Dragon Range Refresh»
+
Пользователи Windows 10 и 11 после установки обновления обнаружили в системе пустую папку «inetpub»
3
Ученики Тюменского университета создали перчатку, которая поможет эпилептикам предупредить приступы
+
Samsung Galaxy A55 5G получил обновление безопасности Android
+
В Подмосковье демонтируют Рогачевский мост и построят новый 211-метровый объект
+
E-cores Zen 6 превосходят Intel E-cores по энергопотреблению при 75% IPC от Zen 5
5
МАЗ создал полностью импортозамещённый в рамках союза России и Беларуси электробус
+
Compulab представляет компактный ПК с GeForce RTX 4060 и пассивным охлаждением мощностью до 300 Вт
+
Sony представила беспроводные портативные колонки ULT Field 3 и 5
+
В Linux реализована эмуляция RT для запуска Indiana Jones на GPU Polaris, Vega и Navi
+
В России стартовала необычная игра с дополненной реальностью
+
Боевой робот «Варан» способен доставлять 200 килограммов груза
+
Эталонную AMD Radeon RX 9070 XT разобрали и протестировали
+
ЕС перечислил Украине 1 миллиард евро доходов от замороженных активов России
2
На Волжской ГЭС завершена модернизация всех 22 гидротурбин
+
19fortyfive: Серийное производство российского истребителя 5-го поколения Су-75 может быть отложено
26

Популярные статьи

Вспоминаю старые фильмы ужасов с оригинальными сюжетами (субъективное мнение)
7
Сделал апгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
57
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
16
Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
19
Су-57 готовят к управлению тяжелыми ударными дронами в составе нескольких С-70 "Охотник"
3
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce3 "La Révolution trahie"
22
Игры за копейки - геймерские лайфхаки для Steam и Xbox
+
Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
8
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Душевная подборка недооцененных игр — конкурент Counter Strike и пингвины с пушками. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

Waramagedon
05:34
Это не говорит о том, что паста не работает или быстро сохнет.
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
NuclearMissionJam
05:17
Это такой старый трюк, что вспоминать страшно. Работал еще с коллекционками, причем, не только в США.
Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
Ragnar83
05:11
Амд ахаха капец ты конч,сравнил
Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
feod0r
05:07
Больше года как доступны серверные процессоры чисто на этих упрощенных ядрах zen5c, выходили даже и мобильные и настольные процессоры на них. Подход совершенно другой, чем у интела- ядра те же самые, ...
Snapdragon 8s Gen 4 опережает Snapdragon 8 Gen 3 в первых тестах производительности
Серж Диезз
04:28
Тут паства амудян просто
Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
Александр Еремеев
04:21
Не уверен, что кроме тех самых китайцев, и сотни читающих пользователей, вообще понимают, о чем речь. Век символизма. Показали им символ "в 10 000 раз", и всё, они насытились информацией. Дальше переб...
Китайские ученые разработали метод обработки стали, который увеличил ее прочность в 10 000 раз
Dark_Cloud
04:10
Ну так доступа нет - значит, денежки-то вернуть надо. Пока игроки пользовались игрой - убейсофт пользовалась их деньгами. Нет ног - нет и шоколадки.
Ubisoft ответила на иск игроков по The Crew: игроки покупали лишь «ограниченную лицензию на доступ»
HarryCartman
01:46
В чем провал? В том что физикс старый не поддерживается? Да плевать вообще на него. Единственный недостаток это дефицит, но здесь виноваты спекулянты и огромный спрос. Nvidia держит более 90% рынка, к...
Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
Родион Вестов
01:38
Про это невидимое оружие, которого ни у кого нет, судя по всему говорил Трамп)
Армия США развернет высотные аэростаты для обнаружения стелс-истребителей
bitrate
01:34
И чего им не терпится,, сто раз же сказали ничего нового в этом поколении нет, провал. И все равно хуангу на новую куртку хотят скинутся, брали бы амд
Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем