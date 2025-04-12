Официальная презентация устройства ожидается в конце текущего месяца.

OnePlus работает над новым смартфоном - OnePlus 13T который в отличие от стандартной модели получит уменьшенный дисплей размером 6,3-дюйма.

По слухам, за производительность будет отвечать чипсет Snapdragon 8 Elite. Утечки от Digital Chat Station указывают на наличие игрового ядра Fengchi, что позволит телефону поддерживать частоту кадров до 120 fps в играх, обеспечивая плавный игровой процесс.

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Технология Fengchi предназначена для оптимизации работы центрального и графического процессоров, снижая нагрузку на систему и предотвращая перегрев во время длительных игровых сессий. Это решение также способствует экономии заряда аккумулятора.

Утверждается, что OnePlus 13T оснастят аккумулятором ёмкостью свыше 6000 мА·ч. Вместе с тем, ходят слухи о некоторых компромиссах по сравнению с базовой моделью OnePlus 13, включая упрощённую двойную заднюю камеру и менее мощный оптический сканер отпечатков пальцев. Официального подтверждения этих данных пока нет. Запуск устройства ожидается в конце текущего месяца в Китае.