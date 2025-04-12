Функция Sound Field обеспечивает реалистичные 3D эффекты.

Yamaha анонсировала новые беспроводные наушники YH-L500A, разработанные для обеспечения захватывающего трехмерного звука.

Функция Sound Field обеспечивает реалистичное трехмерное звучание, создавая атмосферу живого концерта в музыкальном режиме.

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Наушники оснащены 40-мм драйверами с частотой от 20 Гц до 20 кГц. Они поддерживают проводное подключение через разъем 3,5 мм и беспроводное соединение по Bluetooth 5.4 с функцией быстрого сопряжения Google Fast Pair. Для потоковой передачи музыки применяются кодеки SBC и AAC, а для звонков — aptX Adaptive LC3. Игровой режим с минимальной задержкой обеспечивает идеальную синхронизацию звука и видео.

YH-L500A отличаются эргономичным дизайном с мягким оголовьем и удобными амбушюрами, позволяющими носить их долгое время без дискомфорта. Вес наушников составляет 265 граммов, а размеры — 174,51 х 188,47 х 84,86 мм. Время автономной работы достигает 20 часов, а зарядка занимает около 2 часов. Продажи начнутся 24 апреля 2025 года, цена пока неизвестна.