Samsung представит Galaxy M56 5G с встроенным искусственным интеллектом.

Samsung поделилась тизером своего нового смартфона Galaxy M56 5G, анонсируя его официальный выход 17 апреля.

Galaxy M56 5G отличается тонким корпусом толщиной всего 7,2 мм, но при этом сохраняет классический дизайн с плоскими боковыми гранями для размещения кнопок управления. Камерный блок представлен основной 50-мегапиксельной сенсор с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 2-мегапиксельную макро-камеру.

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Для улучшения качества снимков, особенно в условиях недостаточного освещения, в смартфоне используется специализированный AI-процессор для обработки изображений. Хотя в устройстве отсутствует телеобъектив, оно поддерживает портретный режим с двукратным цифровым увеличением. Также присутствует набор инструментов для редактирования фото на базе искусственного интеллекта, включая функцию удаления объектов.

Фронтальная камера с разрешением 12 мегапикселей получила возможность записи 10-битных HDR-видеороликов. Samsung подчеркивает, что этот модуль соответствует стандартам флагманов, что вполне справедливо, учитывая схожесть характеристик с моделью Galaxy S25 Ultra. Дисплей смартфона основан на технологии sAMOLED и, по заявлениям производителя, на 33% ярче и имеет на 36% меньшие рамки по сравнению с предыдущей моделью Galaxy M55. Экран дополнительно защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+.