Электромобиль предлагает запас хода по WLTP до 425 км.

Возрождение Lancia, начавшееся с презентации нового Ypsilon в 2023 году, продолжает набирать обороты. Компания представила обновленный электромобиль Ypsilon с увеличенным запасом хода.

Ypsilon Electric получил ключевое изменение — модернизированную NMC-батарею (никель-марганец-кобальт) емкостью 54 кВт·ч. Инженеры Lancia пересмотрели химический состав элементов, что позволило увеличить запас хода по циклу WLTP с 403 км до 425 км. Прирост в 22 км (6%) выглядит скромно, но для городского электромобиля это может означать лишний день пробега без подзарядки.

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Секрет улучшения — не только в батарее. Компания упоминает «оптимизированную силовую установку», но детали остаются нераскрытыми. Возможно, речь о более эффективной системе рекуперации или обновленном управляющем ПО. В любом случае, для бренда, который позиционирует себя как авангард итальянского дизайна, отсутствие прорывных технологий разочаровывает.

С гибридным Ypsilon ситуация иронична. Lancia объявила о росте мощности с 99 л.с. до 108 л.с., но сразу пояснила: технических изменений нет. Причина — новые правила Euro 7, которые с ноября 2027 года обяжут указывать в спецификациях суммарную мощность ДВС и электромотора, а не только двигателя. Фактически, «прирост» — это просто пересчет существующих параметров.

Хорошие новости: несмотря на обновления, цены на Ypsilon не выросли. Электрическая версия стартует с €35 000, гибридная — с €24 000.