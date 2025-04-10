Smart #5 получил новый агрессивный облик, но технически остался прежним.

Smart #5 Brabus — новый флагман бренда, сочетающий в себе мощь электрокара, премиальный дизайн и фирменные доработки от легендарного тюнера.

Внешний облик Smart #5 Brabus сразу выдает его принадлежность к именитой линейке. Кузов получил эксклюзивную окраску и 21-дюймовые легкосплавные диски Brabus Monoblock Z с 10 спицами. За ними скрываются ярко-красные тормозные суппорты. В целом, кроссовер выглядит массивно и динамично, сопоставим по габаритам с BMW X3, но с более агрессивными чертами.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Главные изменения Brabus внес именно в интерьер. Сиденья обиты высококачественной микрофиброй, передние — вентилируемые, задние — с подогревом. Рулевое колесо отделано алькантарой с подсвеченным логотипом Brabus, а по всему салону расставлены фирменные шильдики, подчеркивающие статус модели.

Панорамная крыша Halo с обивкой потолка из микрофибры создает ощущение простора, а система Ambient Light+ предлагает 256 вариантов подсветки. Центральное место в салоне занимают два OLED-экрана, включая 13-дюймовый сенсорный дисплей для пассажира. Аудиосистема Sennheiser Signature Sound на 20 динамиков поддерживает Dolby Atmos 7.1.4.

В отличие от традиционных проектов Brabus, Smart #5 не получил увеличения мощности — просто потому, что в этом не было нужды. Электродвигатели выдают 637 л.с., разгоняя кроссовер до 100 км/ч за 3,8 секунды. Полный привод обеспечивает уверенное сцепление с дорогой, а батарея на 100 кВт·ч обещает запас хода до 540 км по циклу WLTP.

Чтобы добавить драйва, Brabus интегрировал в электрокар искусственный звук двигателя — попытка воссоздать эмоции от вождения бензиновых авто.