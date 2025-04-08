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Zerox852
Beelink выпустила обновленный мини-ПК SEi13 Pro с чипом Intel Core i9 и встроенными динамиками
Beelink SEi13 Pro, несмотря на свои компактные размеры, оснащается мощным процессором Intel Core i9-13900HK и широким набором портов.

В мире мини-ПК появился новый серьезный игрок — Beelink SEi13 Pro. Этот ультракомпактный компьютер сочетает в себе производительность полноразмерных систем и удобство миниатюрного форм-фактора, предлагая пользователям неожиданно мощную конфигурацию по доступной цене.

Главной особенностью новинки стал процессор Intel Core i9-13900HK — тот же чип, что используется в топовых игровых ноутбуках. Такой выбор процессора позволяет мини-ПК демонстрировать производительность на 5,4% выше по сравнению с предыдущим поколением на Core i7-1260P. В сочетании с 32 ГБ двухканальной памяти LPDDR5 система способна легко справляться с ресурсоемкими задачами: от сложных вычислений до обработки мультимедиа.

Хотя в устройстве отсутствуют порты USB4 и OCuLink, что ограничивает возможности подключения внешних видеокарт, интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 обеспечивает достаточную производительность для офисных задач, просмотра видео и даже некоторых нетребовательных игр. Производитель сделал ставку на автономность системы, а не на ее потенциальную апгрейдоспособность.

Интересной особенностью SEi13 Pro стали встроенные динамики с двухканальной акустической системой. Beelink позиционирует это решение как полноценную альтернативу внешним колонкам, в особенности для небольших рабочих мест. Дополнительным плюсом стал встроенный микрофон, превращающий мини-ПК в готовое решение для проведения видеоконференций.

Система охлаждения MSC 2.0 разработана специально для обеспечения практически бесшумной работы даже под нагрузкой.

Несмотря на компактные размеры, производитель смог разместить внушительный набор портов. Два скоростных USB-C с пропускной способностью 10 Гбит/с, три аналогичных USB 3.2 Type-A, а также HDMI и DisplayPort 1.4 позволяют подключать несколько мониторов и периферийных устройств. Наличие 2.5G Ethernet порта порадует тех, кому важна скорость проводного соединения.

Поддержка накопителей PCIe 4.0 и возможность установки до 8 ТБ памяти делают SEi13 Pro отличным выбором для работы с большими объемами данных.

При стартовой цене в 539 долларов новинка предлагает исключительное соотношение цены и производительности.

#мини-пк #beelink #beelink sei13 pro
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