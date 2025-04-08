KTC H27P3 оснащается 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 5120 × 2880 пикселей.

В мире мониторов появление модели с разрешением 5K по доступной цене — всегда значимое событие. Новинка от KTC под названием H27P3 как раз относится к таким устройствам: она сочетает высокую детализацию изображения, плавность обновления кадров и отличную цветопередачу, оставаясь при этом в бюджетном сегменте. Главной особенностью KTC H27P3 является 27-дюймовая IPS-панель с разрешением 5120 × 2880 пикселейя. Но что делает этот монитор по-настоящему универсальным — возможность переключения между 5K 60 Гц и Full HD 120 Гц.

Заявленная пиковая яркость в 500 нит позволяет комфортно работать даже в хорошо освещенных помещениях, а контрастность 2000:1 (редкость для IPS-матриц) обеспечивает глубокие черные цвета и насыщенную картинку. Монитор демонстрирует широкий цветовой охват, покрывая 100% sRGB, 99% DCI-P3 и Adobe RGB.

Одна из полезных особенностей KTC H27P3 — USB-C с поддержкой Power Delivery до 65 Вт, что позволяет одновременно передавать изображение и заряжать ноутбук. Дополнительные USB-A-порты работают как USB-хаб, избавляя от необходимости подключать отдельные переходники.



Также доступны классические интерфейсы — HDMI и DisplayPort, что обеспечивает совместимость с ПК, игровыми консолями и другими устройствами. Производитель заявляет о полной поддержке как Windows, так и macOS.



На данный момент KTC H27P3 уже поступил в продажу в Китае по цене 3599 юаней (примерно 42 000 рублей).