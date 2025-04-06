Škoda Epiq обещает более 400 км запаса хода, батарею емкостью 60 кВт·ч и двигатель мощностью около 204 л.с. (150 кВт).

Когда автопроизводитель выбирает название Epiq для своей новой модели, невольно задумываешься: «Не слишком ли он самонадеян?» Но стоит взглянуть на первые концептуальные наброски и обещанные характеристики, как сразу понимаешь, что этот компактный электрический внедорожник может оказаться чем-то большим.

Особенно если Škoda сможет воплотить все эти амбициозные идеи в жизнь без существенных уступок. К примеру, если они обеспечат аккумулятор на 60 кВт·ч и установят цену ниже 30 000 евро, то получится выигрышное предложение.

Предполагаемый дебют Škoda Epiq 2025, запланированный на 2025 год, обещает немало интересного: объем багажного отделения до 490 литров, дальность хода свыше 400 км и совершенно новый подход к дизайну — и все это по цене около 25 000 евро. Хотя точные цифры пока не подтверждены, ходят слухи, что под привлекательным кузовом скрыта технология, схожая с той, что будет использована в будущем Volkswagen ID.2.

Экстерьер Epiq воплощает первую серийную реализацию нового стилистического направления Modern Solid от Škoda — гармоничное сочетание силы, простоты и функциональной элегантности.

Передняя часть, названная Tech-Deck Face, представлена цельной панелью, скрывающей радар и камеры. Верхняя часть украшена характерными Т-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, а внизу расположены матричные светодиодные фары. Визуальную выразительность дополняют элементы из тёмного хрома и новая матовая белая краска с яркими оранжевыми акцентами на колесах, спойлере и крыше.

На первый взгляд, дизайн выглядит уверенным, динамичным, но без излишнего пафоса. Однако это всё ещё концепт. Возможно, серийная версия окажется чуть скромнее. Или, кто знает, сохранит всю свою яркость. Судя по последним шагам Škoda, бренд явно становится смелее. Epiq 2025 может стать настоящей сенсацией следующего года.

Если интерьер серийного Škoda Epiq 2025 хотя бы частично унаследует черты концептуального проекта, то нас ждёт продуманное, минималистичное и технологичное пространство. Главные акценты сделаны на полезности и цифровизации. «Парящая» центральная консоль, беспроводная зарядка, удобные отсеки для мелочей и другие решения из серии Simply Clever — всё это призвано подчеркнуть преимущества Škoda перед конкурентами.

Хотя конкретные технические параметры пока держат в тайне, надёжные источники сообщают о батарее ёмкостью 60 кВт·ч и двигателе мощностью около 204 л.с. (150 кВт) — решение, знакомое по другим моделям на платформе MEB. Такой силовой агрегат обещает быть достаточно эффективным для города, шоссе и даже для поездок по извилистым сельским дорогам.