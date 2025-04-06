Будет выпущено ограниченное количество экземпляров, и Mercedes-AMG пока не объявила цену.

Mercedes-AMG представляет специальную серию CLE53 Manufaktur Edition, предлагающую уникальные дизайнерские решения для тех, кто ищет нечто большее, чем стандартные версии купе и кабриолета. Автомобиль выделяется не только своим эксклюзивным внешним видом, но и роскошной отделкой интерьера, однако будет производится в крайне ограниченном количестве.

Купе Manufaktur Edition выполнено в матовом серо-графитовом оттенке Graphite Grey Magno, украшено яркими жёлтыми графическими элементами AMG вдоль боковых панелей и жёлтым контуром на переднем бампере. Автомобиль комплектуется чёрными 20-дюймовыми колёсными дисками с жёлтой окантовкой, разработанными специально для этой серии.

Кабриолет предлагается в матовом цвете Starling Blue Magno с контрастирующей чёрной графикой AMG и серебристыми 20-дюймовыми дисками с чёрными акцентами.

Интерьер обеих моделей гармонично сочетается с экстерьером: купе оснащается кожаными сиденьями из наппы чёрного цвета с жёлтой прострочкой, тогда как кабриолет предлагает белоснежную кожу наппу с чёрными вставками на спинках кресел. В обоих случаях салон дополняют карбоновые элементы декора, специальные коврики с эмблемой Manufaktur Edition и подсветка порогов с гравировкой.

Несмотря на внешний вид, технические характеристики остаются прежними: под капотом установлен 3,0-литровый рядный шестицилиндровый турбомотор мощностью 443 л.с., работающий в паре с девятиступенчатым автоматом и системой полного привода.

Обе модификации основаны на топовых комплектациях Pinnacle и дополнительно оборудованы пакетом AMG Dynamic Plus, включающим усиленные тормоза и спортивные опоры двигателя. Купе оснащено пакетом AMG Night Plus, предусматривающим установку тёмных внешних элементов, включая значки, переднюю панель, решётку радиатора и боковые зеркала. Кабриолет получил наборы Carbon Fiber I и II, обеспечивающие богатое применение карбона в отделке экстерьера.

На данный момент компания не раскрывает стоимость автомобилей серии Manufaktur Edition, равно как и точные объёмы производства.