Renault обновила внедорожник Austral, дебютировавший в 2022 году.

Renault продолжает работу над модернизацией своей модельной линейки, постепенно внедряя единый стиль в каждую машину, и последней моделью, получившей обновление, стал компактный кроссовер Austral.

Наиболее заметные изменения связаны с дизайном, вдохновленным стилем модели Rafale, ранее примененным к обновленной версии Espace. Обновленная версия кроссовера получила полностью переработанную переднюю часть, включая новый капот.

Новые узкие фары с дневными ходовыми огнями, выполненные в форме крыла самолета.

Задняя часть автомобиля также претерпела некоторые изменения, однако они менее выражены. Фонари сохранили свою общую форму, но стали чуть короче.

Интерьер Austral остался прежним: 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 12-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. На этот раз автомобиль получил расширенные возможности подключения через Google, обеспечивающие доступ к большему количеству приложений. Сиденья нового Austral стали более удобными благодаря увеличенному объему набивки. В кроссовер установили гибридную силовую установку мощностью 197 лошадиных сил, состоящую из двух электродвигателей и бензинового мотора объемом 1,2 литра.