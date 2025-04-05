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Zerox852
Представлены беспроводные наушники Noise Air Buds Pro 6 с временем работы 43 часа
С шумоподавлением 49 дБ, LHDC и 12,4-миллиметровыми драйверами Titanium + PEEK.

Noise представила беспроводные наушники Air Buds Pro 6. Новинка стала обновленной версией Air Buds 6, выпущенных ранее в этом году, и привнесла улучшения в качество звука, функции шумоподавления и интеллектуальные возможности, сохранив при этом привлекательную цену.

Сердцем Air Buds Pro 6 стали 12,4-миллиметровые драйверы Titanium + PEEK, которые обеспечивают мощные басы, насыщенные средние частоты и повышенную износостойкость. Применение гибридного активного шумоподавления (ANC) способно заглушать до 49 дБ посторонних звуков, что намного эффективнее предыдущей модели с ANC на уровне 32 дБ. 

Качество звука вышло на новый уровень благодаря поддержке кодека LHDC, который предоставляет разрешение 24 бит/96 кГц и передачу данных со скоростью до 990 кбит/с. Это почти в три раза лучше, чем у стандартных кодеков SBC, что гарантирует насыщенный и детализированный звук с глубокой пространственной перспективой. Пространственное звучание дополнительно усиливает ощущение погружения, особенно при просмотре фильмов или в игровых сессиях.

Повышено и качество звонков: благодаря технологии Quad Mic ENC, устраняется фоновый шум, что обеспечивает чистоту речи во время разговоров. Как и предшествующая модель, Air Buds Pro 6 интегрируются с приложением Noise BudsLink, что позволяет настроить эквалайзер, изменить управление жестами, включить или отключить ANC, а также воспользоваться голосовыми командами.

Внешний вид наушников выполнен в современном стиле с металлизированным покрытием и внутриканальным дизайном. Степень защиты IPX5 делает их устойчивыми к влаге, что актуально во время пробежек в дождливую погоду. Кроме того, наушники поддерживают режим низкой задержки (50 мс), синхронизацию с двумя устройствами, быструю пару Google Fast Pair и автоматическое воспроизведение/паузу при обнаружении наличия наушников в ушах.

Время автономной работы также увеличилось: без подзарядки наушники работают до 7 часов, а вместе с кейсом — до 43 часов. Быстрая зарядка InstaCharge обеспечивает до 150 минут воспроизведения всего за 10 минут, что удобно для быстрых подзарядок перед выходом из дома.

Noise Air Buds Pro 6 выпускаются в нескольких расцветках: Slate Black, Nimbus Grey, Petal Pink и Slate Grey. Цена составляет 3499 рупий (примерно 3 500 рублей), и они уже доступны для предзаказа на сайте Noise, а полноценные продажи начнутся 9 апреля.

#беспроводные наушники #беспроводные блютуз наушники #noise air buds pro 6
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