Microsoft mini PC действует как терминал доступа для Windows 365.

Microsoft презентовала свой первый фирменный мини-ПК, который кардинально отличается от привычных потребительских моделей. Устройство ориентировано на корпоративный сегмент и выделяется простотой эксплуатации благодаря прямому подключению к облачным сервисам, что обещает высокий уровень безопасности.

Windows 365 Link внешне напоминает классический мини-ПК, но его концепция существенно отличается от традиционных решений. Ориентированный на бизнес-пользователей, этот мини-компьютер предлагается по цене 349 долларов и уже доступен у официальных реселлеров. Однако важно учитывать, что стоимость включает лишь само устройство, а подписка на облачный сервис Windows 365 приобретается отдельно.

Ключевая особенность Windows 365 Link заключается в том, что он не предназначен для запуска операционной системы и приложений локально. Вместо этого мини-ПК служит своеобразным терминалом для доступа к виртуальным машинам Windows 365 в облаке, что делает необходимым наличие стабильного интернет-соединения. Microsoft акцентирует внимание на множестве преимуществ такой архитектуры, включая повышенную защиту данных: компания берет на себя заботу о кибербезопасности, оставляя администраторам только контроль физического доступа к устройству. Процесс первоначальной настройки занимает считанные минуты.

Технические характеристики мини-ПК включают три порта USB 3.2 Type-A и один USB Type-C 3.2, а также порты HDMI и DisplayPort для подключения дисплеев. Подключение к сети возможно через Ethernet или Wi-Fi, причем устройство поддерживает Bluetooth и оборудовано 3,5-миллиметровым аудиовыходом для наушников или гарнитуры. Компактность мини-ПК может поразить: его размеры составляют всего 12 x 12 x 3 см. Внутри установлен процессор Intel N250, дополненный 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти формата UFS. Дополнительно предусмотрен замок Kensington для защиты от кражи.