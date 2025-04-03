TCL Q9L Pro QD-Mini предлагает широкий выбор размеров от 55 до 98 дюймов.

TCL презентовала новый телевизор Q9L Pro QD-Mini, который стал более доступной альтернативой ранее выпущенному телевизору Q10L Pro. Новинка доступна в различных размерах экрана — от 55 до 98 дюймов.

Q9L Pro отличается рядом интересных характеристик. В отличие от своего предшественника, эта модель обладает меньшим количеством зон локального затемнения, однако она всё равно обеспечивает высокую яркость: 3000 нит для 50-дюймового варианта и впечатляющие 4500 нит для моделей большего размера. Телевизор поддерживает разрешение 4K и имеет собственную частоту обновления 144 Гц, что в сочетании с игровым ускорителем до 288 Гц делает его отличным выбором для геймеров.

Одной из ключевых особенностей новинки является использование панели HVA, обеспечивающей высокий коэффициент контрастности 7000:1. Встроенная звуковая система от Onkyo также заслуживает внимания: несмотря на то, что она уступает аудиосистеме Bang & Olufsen, установленной в Q10L Pro, её мощности достаточно для создания качественного звука.

Кроме того, телевизор оснащён множеством полезных функций, включая голосового помощника на основе искусственного интеллекта и разнообразные порты подключения, среди которых четыре разъёма HDMI 2.1, поддерживающие передачу сигнала 4K с частотой 144 Гц, а также USB 3.0 и USB 2.0. Всё это позволяет легко подключать самые разные устройства, будь то игровые консоли, компьютеры или мультимедийные плееры.

Что касается цены, то стоимость TCL Q9L Pro QD-Mini начинается с отметки около 4299 юаней (50 000 рублей) за 55-дюймовую модель и достигает примерно 16 999 юаней (200 000 рублей) за версию с экраном диагональю 98 дюймов.