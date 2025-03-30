Soundcore AeroClip оснащаются 12-миллиметровыми динамическими излучателями с титановой мембраной и поддерживают технологию быстрой зарядки.

Soundcore, принадлежащий компании Anker Innovations, представил новые открытые наушники-вкладыши AeroClip, предназначенные для продолжительного комфортного использования.

Конструкция наушника предусматривает наличие гибкого крепления с открытым кольцом, которое удобно фиксируется на хряще уха. Внутри кольца находится титановый провод, обеспечивающий надежное удержание устройства. Для тех, кто предпочитает более плотную посадку, предусмотрена возможность установки дополнительных ушных захватов. Акустическая камера AeroClip уменьшена на 37% по сравнению с моделью C30i, благодаря чему снижается давление на уши и повышается комфорт при длительном ношении. Дизайн наушников разработан таким образом, чтобы обеспечить стабильность и удобство даже при активных движениях, будь то ходьба, бег или велосипедная прогулка.

AeroClip оснащен 12-миллиметровыми динамическими излучателями с титановой мембраной, которые обеспечивают чистый звук, мощные басы и сбалансированное звучание. Интеллектуальные алгоритмы в режиме реального времени усиливают низкие частоты, улучшая качество басов. Пользовательские настройки звука можно легко настроить через мобильное приложение Soundcore, доступное для устройств на платформах Android и iOS.

Управление функциями наушниками осуществляется с помощью технологии Full-Surface Tap Control, позволяющей регулировать музыку, отвечать на звонки, воспроизводить подкасты и получать голосовые подсказки от Google Maps. Поддерживается также взаимодействие с голосовыми ассистентами Google Assistant и Siri. Автономность работы каждого наушника достигает 8 часов при уровне громкости 50%, а вместе с зарядным кейсом общее время прослушивания увеличивается до 32 часов. Быстрая 10-минутная зарядка обеспечит дополнительную работу на протяжении 3 часов. К другим особенностям модели относятся защита от влаги стандарта IPX4, возможность одновременного подключения к двум устройствам и система из четырех направленных микрофонов для обеспечения качественного звучания звонков.

Soundcore AeroClip уже поступил в продажу в трех цветовых вариантах: Midnight, Champagne Mist и Rosy Brown. Цена устройства составляет 129.99 долларов США.