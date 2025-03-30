AOC Q27G3H основывается на быстрой IPS-матрице с частотой 200 Гц.

AOC анонсировала выпуск своего нового игрового монитора Q27G3H на китайском рынке, сочетающего высокую производительность и доступность. Цена устройства составляет 1149 юаней (примерно 13 500 рублей).

Монитор оснащен 27-дюймовым дисплеем с разрешением 2K QHD (2560 x 1440 пикселей) и частотой обновления 200 Гц.

Основой Q27G3H является быстрая IPS-матрица, обеспечивающая отличные углы обзора и точную передачу цвета. Время отклика GtG составляет всего 1 мс, а показатель MPRT равен 0,3 мс. Поддержка технологии Adaptive Sync и совместимость с AMD FreeSync способствуют устранению разрывов кадров во время игры.

Монитор получил сертификат HDR400 и поддерживает 10-битный цвет (8 бит + FRC). Покрытие цветовых пространств составляет 99% sRGB и 95% DCI-P3, а точность цветопередачи соответствует уровню E<2.

Для комфортного использования в течение длительного времени монитор оборудован функцией DC-димминга и специальной панелью с пониженным уровнем синего света, сертифицированной TÜV. Предусмотрены различные режимы фильтрации синего света для разных типов активности, включая просмотр медиа, чтение и работу с офисными программами.

Эргономика устройства включает в себя возможность регулировки наклона (-5–23), поворота (-30–30), изменения высоты (до 130 мм) и вращения экрана (-90–90). Также поддерживается монтаж на стену с использованием крепления VESA 100x100 мм. Подключение осуществляется через порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и аудиовыход 3,5 мм.