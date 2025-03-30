Максимальная скорость Fafrees F20+ Pro составляет 25 км/ч, а грузоподъемность достигает 140 кг.

Fafrees представила новый складной электровелосипед F20+ Pro, уже доступный для покупки. Велосипед отличается своей универсальностью благодаря наличию уникальной багажной полки, которая выполнена в виде удобного сиденья.

Модель F20+ Pro оснащена системой складывания рамы пополам, а руль также можно компактно сложить. Электровелосипед оснащен широкими колесами диаметром 20 дюймов и шириной 3 дюйма. Благодаря таким широким шинам достигается эффект амортизации. Вес самого велосипеда составляет 28 кг, а допустимая нагрузка достигает 140 кг.

Электродвигатель, установленный в колесо, обладает пиковой мощностью 450 Вт, тогда как стандартная продолжительная мощность ограничена 250 Вт. Максимальная скорость новинки составляет 25 км/ч, а крутящий момент мотора оценивается в 45 Нм. Для управления скоростью предусмотрен семискоростной переключатель Shimano, а безопасность обеспечивают передние и задние механические дисковые тормоза. Встроенная батарея емкостью 810 Вт·ч обеспечивает достаточное количество энергии для длительных поездок на расстояние до 90 км.