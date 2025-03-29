Wanbo Vali 1 может похвастаться операционной системой Android TV 11 и компактными размерами.

Wanbo, известная своими проекторами, представила новую модель — Vali 1, которая обещает высокое качество изображения при доступной цене. Компактный проектор отличается хорошим разрешением и удобством настройки.

Проектор имеет собственное разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей). Яркость устройства заявлена на уровне 900 ANSI-люмен. Проекционное соотношение составляет 1,35:1, а диагональ проекции варьируется от 40 до 130 дюймов. Коэффициент контрастности 3000:1.

Размеры проектора составляют 254 x 188,8 x 227,6 мм, а вес — всего 2,8 кг. Модель оснащена специальным подвесом, позволяющим наклонять проектор на угол до 200.

Для удобства подключения предусмотрены порты HDMI, USB и jack. Установленная операционная система Android TV 11 избавляет от необходимости внешнего медиаплеера, позволяя загружать и устанавливать приложения прямо на устройство.

На данный момент Wanbo Vali 1 доступен для покупки напрямую у производителя по цене около 200 евро.