Volkswagen Lamando L оснащается 7-ступенчатой автоматической трансмиссией DSG и доступен исключительно на Китайском рынке.

Три года назад Volkswagen представил в Китае Lamando L — местного аналога Jetta. Недавно были опубликованы первые снимки и информация о рестайлинге этой модели. Седан сохранил сходство с более крупным Arteon, пришедшим на смену Passat CC на международном рынке. Однако для остальных стран этот автомобиль остается недоступным, оставаясь эксклюзивным предложением для китайского рынка.

Изменения в передней части автомобиля малозаметны, но очевидны. Вместо прежней плавной решетки радиатора теперь установлен более массивный и выразительный элемент с преобладанием глянцевого черного пластика и нескольких серебристых деталей. Логотип VW с подсветкой и характерная светодиодная линия остались на месте, однако обновленная версия получила новые, более узкие и агрессивные фары.

Профиль бокового вида почти не изменился, хотя Министерство промышленности и информационных технологий Китая заявило, что теперь будут предложены новые 16- и 17-дюймовые диски для тех, кто хочет внести изменения в экстерьер.

Задняя часть претерпела чуть большие изменения. Новый Lamando получил светящуюся полоску, модернизированные задние фонари и новый бампер с черной пластиковой вставкой внизу.

Длина обновленного Lamando L составляет 4791 мм, ширина — 1831 мм, высота — 1469 мм. Таким образом, автомобиль стал на 7 мм длиннее своего предшественника, сохраняя прежнюю ширину и высоту. Колесная база также осталась прежней — 2731 мм.

Под капотом обновленного Lamando L теперь скрывается 1,5-литровый турбомотор с четырьмя цилиндрами, развивающий 158 лошадиных сил (118 кВт), что на 10 "лошадей" мощнее предыдущего варианта. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией DSG с двойным сцеплением, передавая крутящий момент на передние колеса.