Прототипы успешно прошли экстремальные испытания, преодолев 6500 км пути за 2 недели.

Mercedes-Benz Trucks в настоящее время тестирует новое поколение грузовиков на водородном топливе в реальных условиях эксплуатации. Два прототипа грузовика GenH2 недавно прошли испытание на перевале Симплон в Швейцарии, где им предстояло пройти ряд сложных испытаний в экстремальных условиях. Горные дороги региона с их снежным покровом и резкими подъёмами создали идеальные условия для проверки надёжности технических систем.

Прототипы грузовиков преодолевали путь на высоте от 600 до более чем 2000 метров, испытывая нагрузки при низких температурах и снегопаде. Главной задачей было оценить работу основных компонентов, таких как топливный элемент, аккумулятор, ось привода, баковая технология и система терморегулирования. Испытания также включали проверку системы помощи водителю, которая адаптировалась к условиям местности, автоматически выбирая нужную передачу и управляя ускорением.

Во время спусков энергия восстанавливалась через рекуперативное торможение, накапливаясь в аккумуляторе, тогда как на подъёмах она обеспечивала дополнительную тягу вместе с топливным элементом. Эти тесты предоставили ценную информацию о работе системы в условиях высокой нагрузки. Прототипы покрыли суммарное расстояние в 6500 километров за две недели, поднявшись на общую высоту 83 000 метров. Особенную сложность представляли участки с уклоном до 12%, что создавало значительную нагрузку на приводы и тормоза. Во время тестов заправка осуществлялась с использованием мобильной водородной станции Air Products, размещённой прямо на испытательном полигоне.

Тестирование является частью долгосрочной программы разработки, в рамках которой Daimler Truck планирует выпустить ограниченную серию из 100 грузовиков на топливных элементах к концу 2026 года. После этого они пройдут испытания в реальных условиях эксплуатации у клиентов. Финансирование проекта в размере 226 миллионов евро было предоставлено Федеральным министерством цифровых технологий и транспорта Германии, а также правительствами земель Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц.

Данный проект поддерживается программой ЕС IPCEI, направленной на стимулирование внедрения экологически чистых промышленных технологий в Европе. Цель заключается в ускорении вывода на рынок устойчивых решений. Daimler Truck рассчитывает предложить грузовики на водороде в качестве конкурентоспособной альтернативы традиционным транспортным средствам на дальних маршрутах без вредных выбросов углекислого газа. Первые результаты испытаний на перевале Симплон подтверждают, что технология успешно справляется даже в самых суровых условиях, и полученные данные уже используются для дальнейшего совершенствования конструкции.