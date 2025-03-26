Инвестиции пойдут на модернизацию предприятий выпускающих автомобили марок Hyundai, Kia и Genesis, а также на развитие партнёрских отношений с американскими компаниями.

Hyundai Motor Group объявила о планах вложить в экономику США около 20,16 млрд евро в течение следующих 3 лет. Эти средства пойдут на расширение производственных мощностей, внедрение инновационных технологий и улучшение энергетической инфраструктуры страны. Важно отметить, что до настоящего момента группа уже инвестировала порядка 19,7 млрд евро в американский рынок начиная с 1986 года. Решение о дополнительном финансировании было принято отчасти ввиду ожидаемых изменений в тарифной политике США.

Около 8,64 млрд евро планируется направить на увеличение производственных мощностей заводов, выпускающих автомобили марок Hyundai, Kia и Genesis. В результате модернизаций существующих предприятий, таких как Hyundai Motor Manufacturing Alabama и Kia Autoland Georgia, годовое производство достигнет отметки в 1,2 миллиона единиц. Ещё 5,76 млрд евро будут потрачены на укрепление локальных цепочек поставок, включая создание завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей и строительство сталеплавильного предприятия Hyundai Steel в штате Луизиана, которое будет ежегодно производить 2,7 миллиона тонн низкоуглеродистой стали.

Следующая порция инвестиций в размере 5,76 млрд евро пойдёт на развитие партнёрских отношений с американскими компаниями в сферах автономных транспортных средств, робототехники, искусственного интеллекта и воздушной мобильности. Среди ключевых проектов — сотрудничество с Boston Dynamics для серийного выпуска роботов и работа с Nvidia над созданием интеллектуальных автомобильных платформ. Кроме того, подразделение Supernal занимается разработкой электрического самолёта с вертикальными взлётом и посадкой, планируемого к выводу на рынок к 2028 году. Hyundai также укрепит сотрудничество с Waymo и Aptiv для разработки сервисов беспилотного транспорта.

Инвестиции в стартапы и венчурные проекты в области мобильности, робототехники и искусственного интеллекта станут ещё одним направлением финансирования. Кроме того, Hyundai совместно с Holtec International займётся исследованием технологий малых модульных ядерных реакторов, а также продолжит развивать использование возобновляемых источников энергии и участие в проекте Ionna по расширению сети зарядных станций для электромобилей.

Эти меры помогут создать около 14 тысяч новых рабочих мест непосредственно в США к 2028 году, а косвенным образом — свыше 100 тысяч вакансий в смежных отраслях.