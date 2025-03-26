Дебют Hyundai Insteroid запланирован на апрель 2025 года.

Hyundai представила первые изображения своего нового концепт-кара Insteroid, который стал продолжением популярной модели Interstellar. Основанный на платформе компактного электромобиля Interstellar, этот автомобиль получил более спортивный и агрессивный облик, с акцентом на элементы игрового дизайна. Название Insteroid объединяет в себе названия моделей Interstellar и Steroid, что символизирует улучшении динамики и мощи.

Концепт Insteroid сохраняет общие черты оригинального Interstellar, однако заметно выделяется благодаря ярким и выразительным элементам экстерьера. На представленных изображениях видно, что автомобиль оснащен крупными воздухозаборниками в колесных арках, массивными 21-дюймовыми колесами, аэродинамическим задним спойлером и диффузором. Особенностью внешнего вида являются фирменные пиксельные светодиодные фары, которые придают автомобилю футуристический облик, напоминающий современные гоночные симуляторы.

Органы управления, приборная панель и другие элементы интерьера разработаны таким образом, чтобы подчеркнуть игровую атмосферу и высокотехнологичный подход.





Пока неясно, планирует ли Hyundai выпускать эту концепцию в серийное производство, но официальный дебют модели ожидается в апреле 2025 года. Компания пока не делится техническими характеристиками.