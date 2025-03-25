TCL C7K предлагается в широком диапазоне размеров 50 до 115 дюймов.

TCL объявила о выпуске своего нового телевизора C7K, оснащенного технологией QD-Mini LED. Модель появилась в продаже у ряда европейских ритейлеров и привлекает внимание благодаря ряду улучшений по сравнению с предыдущей моделью C6K. Одним из главных новшеств стало увеличение количества динамиков и внедрение игрового ускорителя с частотой 288 Гц.

C7K предлагается в нескольких вариантах диагонали, начиная от 50 и заканчивая внушительным размером в 115 дюймов. Телевизор поддерживает разрешение 4K и частоту обновления 144 Гц, а также систему MEMC с частотой 120 Гц. Эти параметры соответствуют характеристикам C6K, однако C7K получил значительное улучшение в плане качества изображения. Количество зон локального затемнения увеличилось до диапазона от 2048 до 2880 в зависимости от размера экрана, что позволило достичь пиковой яркости в пределах от 2000 до 3000 нит.

Еще одной важной особенностью стала поддержка широкого спектра форматов высокого динамического диапазона (HDR), включая Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG. Цветовая гамма расширилась до 93% охвата пространства DCI-P3, что значительно улучшает точность передачи цветов. Панель HVA с коэффициентом контрастности 7000:1 и новая система управления Halo от TCL минимизируют цветовые пятна, создавая более чистое и детализированное изображение.

Новинка сохранила возможность интеграции с экосистемой Google TV, предлагая пользователям доступ к множеству популярных потоковых сервисов, а также функции голосового управления и видеозвонков через Google Meet. Геймерам понравится наличие игрового режима Game Accelerator 288 Гц, который дополняют технологии Game Master и Gamebar, а также сертификация AMD FreeSync Premium Pro. Звуковая система была улучшена: теперь это 4.2.2-канальная акустика от Onkyo с поддержкой DTS Virtual: X.

Первым европейским рынком, где стал доступен C7K, стала Австрия, где продажи начались в сети магазинов MediaMarkt. Цена на самую компактную версию с диагональю 50 дюймов начинается от €899.