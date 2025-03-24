Новый CX-5 будет оснащен гибридной силовой установкой собственной разработки Mazda.

Mazda официально подтвердила, что следующее поколение популярного кроссовера CX-5 появится на рынке в 2027 году. В отличие от текущей гибридной модели CX-50, которая использует силовую установку от Toyota RAV4, новая CX-5 получит гибридную систему, разработанную инженерами Mazda.

Хотя детали новой гибридной системы пока раскрываются ограниченно, ожидается, что она будет сочетать фирменный бензиновый двигатель Skyactiv-Z с двумя электромоторами. В отличие от многих конкурентов, Mazda делает ставку на собственную разработку, а не на заимствование технологий у партнеров.

Особый интерес вызывает возможное появление подключаемой гибридной версии (PHEV), однако шпионские снимки тестовых образцов показывают лишь один лючок топливного бака. Это может свидетельствовать о том, что CX-5 Hybrid будет классическим полногибридным автомобилем без возможности зарядки от розетки. Тем не менее, инсайдеры не исключают, что PHEV-версия появится позже в рамках расширения линейки.

Гибридная система — не единственное новшество в силовой установке CX-5. Кроссовер получит совершенно новый бензиновый двигатель Skyactiv-Z, который должен заменить устаревающие агрегаты Skyactiv-G на ключевых рынках.

Главной инновацией этого мотора станет использование воздушно-топливной смеси с коэффициентом Lambda 1 во всем диапазоне оборотов. Это означает, что двигатель будет поддерживать идеальное соотношение воздуха и топлива независимо от нагрузки, что позволит значительно снизить вредные выбросы даже при работе на максимальной мощности.