Alpine приближается к запуску своего нового электромобиля A390, который проходит финальные испытания в суровых условиях шведского Полярного круга.

Разработка нового электромобиля Alpine A390 подходит к завершающей стадии. Французский бренд, известный своими спортивными автомобилями, проводит финальные испытания модели в экстремальных условиях Полярного круга в Швеции. Презентация A390 запланирована на 27 мая 2025 года в Дьепе, где Alpine отметит 70-летие со дня основания.

Холодные испытания на севере Швеции позволяют проверить надежность и долговечность A390 в условиях, имитирующих пять лет ежедневной эксплуатации. При температуре до -40C инженеры тестируют прочность материалов и систем, а также оценивают динамические характеристики на заснеженных дорогах и замерзших озерах. Цель — достичь уровня производительности и управляемости, соответствующего стандартам Alpine.

Генеральный директор Alpine Филипп Криф подчеркивает, что A390 станет вторым автомобилем в линейке Alpine Dream Garage. Это пятиместный спортивный фастбэк, сочетающий в себе инженерное мастерство, динамику и удовольствие от вождения, унаследованное от легендарного A110.

Модель оснащена силовой установкой с тремя электродвигателями, системой активного управления крутящим моментом и пятью режимами движения, включая новый «Track Mode» для гоночных треков. Испытания в Лапландии позволяют отточить настройки и взаимодействие всех систем.

Кроме того, проверяются такие функции, как эффективность обогрева, осушения и удаления льда, а также работа электронной системы контроля устойчивости (ESC) на снегу. Эти параметры невозможно полностью воспроизвести в более мягких условиях.

Прототип A390 в окончательном кузове демонстрирует габариты: длина — 4615 мм, высота — 1532 мм, ширина — 1885 мм. Модель сочетает в себе практичность для повседневного использования и динамику спортивного автомобиля. Дизайн вдохновлен концептом Alpenglow и шоу-каром A390-. Передняя световая полоса, напоминающая лезвие, подчеркивает легкость и скорость, а группа светящихся треугольников, названная «космической пылью», добавляет футуристичности.

Аэродинамические элементы A390 включают лезвие на капоте, микроперфорированную решетку и боковые воздухозаборники, которые оптимизируют поток воздуха. Задний спойлер пока скрыт камуфляжем.

В интерьере выделяется спортивное рулевое колесо из кожи наппа с уплощенным центром, напоминающее о приверженности Alpine автоспорту. На руле расположены элементы управления, заимствованные у болидов Формулы 1: OV (обгон), RCH (перезарядка) и Drive Modes для быстрого переключения режимов вождения.